Mahfi Hoca’dan vergi formülü: Bir koyundan iki post çıkarılmamalı!

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, emlak vergisine yönelik düzenlemeyle ilgili önerilerini sıraladı. Eğilmez, “Bir koyundan iki post çıkarılması uygulamasına son verilmelidir” dedi.

Mahfi Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, TBMM’ye sevk edilen vergi düzenlemelerini içeren torba kanundaki emlak vergilerine yönelik önerilerini sıraladı.

Eğilmez, ilk olarak piyasa değerlerinin rayiç bedel olarak belirlenmesi gerektiğini belirtirken, emlak vergisinin artan oranlı bir tarifeyle dilimlendirilmesi gerektiğini iletti. Ayrıca tapu harcının da onbinde 2 olması gerektiğini belirtti.

Bu düzenlemeler ile vergi adaletinin sağlanarak “lüks konut vergisinin” kaldırılmasıyla aynı emlaktan alınacak çifte verginin de uygulamadan kaldırılabileceğini belirten Mahfi Eğilmez, paylaşımında şunları söyledi:

“Vergi düzenlemeleri konusunda TBMM'ye bir torba kanun sevk edilmiş. Emlak vergisiyle ilgili önerimi söyleyeyim. (1) piyasa değerleri rayiç değer olarak belirlenmelidir. (2) Emlak vergisi (bina ve arsa vergisi) binde 1'den (% 0,1) başlayarak emlakin değeri arttıkça 0,5 puan artan dilimlere sahip bir artan oranlı tarifeyle vergilendirilmelidir. (3) Tapu harcı (gayrimenkul alım satım vergisi) on binde iki oranında olmalıdır.

Bu şekilde emlak vergisi düşük değerli emlakten daha düşük, yüksek değerli emlakten daha yüksek oranla alınan anlamlı bir servet vergisine dönüştürülebilir.

Lüks konut vergisi kaldırılmalı, böylece bir koyundan iki post çıkarılması (aynı emlakten aynı amaçla iki kez servet vergisi alınması) uygulamasına son verilmelidir.”