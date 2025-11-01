Parcel Estates Dubai’nin prestijli projelerini Ankara’ya taşıyor

Son yıllarda Türk yatırımcıların gözdesi haline gelen Dubai gayrimenkul sektörü, şimdi Ankara’ya taşınıyor. 8-9 Kasım tarihlerinde Wyndham Ankara’da gerçekleşecek büyük “Roadshow” etkinliği, lüks konut projeleriyle tanınan Sobha Realty’nin projelerini Türk yatırımcılarla buluşturacak. Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Parcel Estates, Türkiye’deki yatırımcıları küresel pazarla doğrudan bir araya getirmeyi hedefliyor.

“Türklerin Dubai ilgisi 2025’te 5 milyar doları aşacak”

Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, Türklerin Dubai’ye olan ilgisinin her geçen yıl hızla arttığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“2024’te Dubai genelinde Türkler 3 milyar doların üzerinde konut alımı gerçekleştirdi. Bu yıl mevcut rakamın 5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Parcel Estates olarak biz de bu potansiyeli sahada görüyoruz ve yatırımcı-tasarımcı arasındaki iletişimi güçlendirmek için Sobha Realty’i Türkiye’nin kalbine, Ankara’ya taşıyoruz.”

Her şehirden yatırımcı Dubai’ye yöneliyor

Çimen, sadece büyükşehirlerden değil, Anadolu’nun birçok kentinden de yatırımcı ilgisinin arttığını vurguladı:

“Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerin yanı sıra Karadeniz’den Akdeniz’e kadar birçok şehirden yatırımcı Dubai’de konut sahibi oluyor. Bu ilgiyi önümüzdeki dönemde daha da artarak sürmesini bekliyoruz.”

Yatırımcı profili çeşitleniyor: girişimciler ön planda

Dubai projelerine en fazla ilgiyi girişimcilerin gösterdiğini belirten Çimen, “Farklı meslek gruplarından yoğun talep alıyoruz. Ancak yatırım ve kazanç odaklı olarak şehre gelen girişimciler öne çıkıyor. Oturum amacıyla gelen Türkler de artışta,” dedi.

750 dolardan başlayan taksitlerle Dubai’de ev sahibi olmak mümkün

Çimen, ödeme koşullarının yatırımcı dostu olduğunu belirtti:

“Dubai’de taksit, nakit veya vadeli ödeme seçenekleriyle konut almak mümkün. Fiyatlar yarım milyon dolardan başlayıp 10 milyon dolara kadar değişiyor. Bankalar ve proje firmaları yatırımcıya özel finansal kolaylıklar sunuyor. Ön ödemeli alımlarda indirim yapılırken, orta vadeli ödemelerle de konut sahibi olunabiliyor.”

Yıllık yüzde 7’ye varan kira getirisi

Dubai’nin yatırımcıya cazip fırsatlar sunduğunu belirten Çimen, “Şehirdeki yıllık kira getirisi toplam yatırımın yüzde 7’sine kadar çıkabiliyor. Bölgeye göre bu oran yüzde 5’e kadar değişse de, Türk yatırımcılar için Dubai orta vadeli kira getirisi açısından oldukça avantajlı bir destinasyon.” diye konuştu.

Uluslararası yaşam standartları ve eğitim avantajları

Çocuklu ailelerin ilgisini çeken en önemli faktörlerden birinin yaşam kalitesi ve eğitim standartları olduğunu dile getiren Özden Çimen, “Dubai’de İngilizce eğitim veren Batılı özel okullar yaygın. Üstelik bazı okulların ücretleri Türkiye’ye kıyasla yarı fiyatına kadar uygun olabiliyor. Bu da şehirde yaşamayı düşünen Türk aileler için ciddi bir avantaj.” ifadelerini kullandı.

Golden Visa avantajı yatırımcının ilgisini artırıyor

Dubai’de belirli bir yatırım tutarını aşan Türk yatırımcılara oturum izni sağlanırken, Golden Visa programı da yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Çimen, “Yüksek yatırım yapan Türk yatırımcılar için oturum hakkı mevcut; biz ayrıca uzun süreli Golden Visa’yı öneriyoruz,” dedi.

Kadın yatırımcıların payı da artıyor

Son yıllarda kadın yatırımcıların da gayrimenkul piyasasındaki payının hızla arttığına dikkat çeken Çimen, “Dubai’de son beş yılda 1 trilyon dolara yakın konut alım-satımı gerçekleşti. Fiyatlar dolar bazında ikiye katlandı. Kadın yatırımcıların da dahil olduğu geniş bir yatırımcı profiliyle pazar büyümeye devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

Yüzlerce yatırımcı Ankara’daki Roadshow’da buluşacak

Parcel Estates ve Sobha Realty iş birliğiyle gerçekleşecek olan Ankara Roadshow, Türk yatırımcıların Dubai fırsatlarını doğrudan deneyimlemesine imkân tanıyacak.

Etkinlik, 8-9 Kasım tarihlerinde saat 10.00–22.00 arasında Wyndham Ankara’da düzenlenecek. Etkinlikle ilgili bilgi veren Özden Çimen, “Yüzlerce yatırımcıyı ağırlamayı planlıyoruz. Sadece Türklerin değil, yabancı yatırımcıların da katılımını bekliyoruz. Ankara’daki bu etkinlik, 2026–2028 dönemine ışık tutacak yatırım perspektifinin de başlangıcı olacak.” dedi.

Dubai yatırımları 230 milyar dolarlık pazarın parçası

Türk yatırımcıların geçen yıl 3 milyar dolarlık alım yaptığı Dubai konut piyasası, 2025’te 230 milyar dolara yaklaşan dev bir hacme ulaşmış durumda. Parcel Estates’in organize ettiği Ankara Roadshow, bu yükselen pazarın Türkiye ayağında önemli bir köprü rolü üstleniyor.