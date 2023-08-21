Peker GYO’dan yüzde 535 kar artışı

Peker GYO, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu yılın ilk yarısında 683 milyon TL net kâr açıklayarak, kârlılığını geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 535 oranında artırdı.

Özkaynaklarını 1 milyar 926 milyon TL’ye çıkaran Peker GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Avrupa’da sürekli iş hacmini artıran başarılı bir şirket olmamızın yanı sıra Türkiye’de kârlılığı yüksek projelerimiz ve satışlarımız, sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık sağlamamızda oldukça etkili oluyor. Hedefimiz 14 çeyrektir elde ettiğimiz performansımızı gelecek çeyreklerde de devam ettirmek” dedi.

Döviz geliri karlılığa yansıyor

Özellikle Almanya’daki finansal olanaklar sayesinde özkaynak verimliliği yüksek projeleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Peker, “Yurt dışında döviz bazlı ve düzenli olarak elde ettiğimiz gelirler, kârlılığımızı da olumlu yansıyor. Son olarak şirket varlıklarına eklediğimiz Northgate Oteli, bunun en somut örneği oldu. Fuarlar kenti Düsseldorf’un en büyük otellerinden birisi olan 431 oda, 1.800 m2 ofis bölümü ve 223 araçlık otoparka sahip Northgate Oteli, Almanya’nın en büyük otel operatörlerinden olan Novum Group’a 25+5 yıllık bir anlaşmayla kiraya verildi ve The Niu Hub markasıyla konuklarını ağırlıyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon 700 bin Euro + KDV kira getirisine sahip olan projenin yatırımında çok uygun kredi olanaklarından yararlanmamız da kârlılığımıza destek sağladı” dedi.