Samsun’da konut satışlarında 12 yılın rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da 2025’in ilk 10 ayında gerçekleştirilen konut satışları son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak-ekim döneminde kentte toplam 26 bin 3 konut el değiştirdi.

Samsun'da konut satışlarında 12 yılın rekoru kırıldı
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sadece Ekim ayında 3 bin 194 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2025 yılının en çok konut satışının yapıldığı ay olarak kayıtlara geçti. Bir önceki ay olan Eylül’de ise 3 bin 14 adet konut satışı yapılmıştı.

Samsun’da konut satışları 12 yılın en yüksek seviyesinde

TÜİK’in 2013 yılından bu yana tuttuğu istatistiklere göre, 2025’in ilk 10 ayındaki konut satış rakamı tüm yılları geride bıraktı. Bu döneme en çok yaklaşan yıl 2020 olurken, o yıl aynı dönemde Samsun’da 22 bin 249 konut satılmıştı.

Geçen yılın tamamında ise ilde 27 bin 608 konut satıldı. Bu yıl Kasım ve Aralık aylarında toplam bin 605’ten fazla satış gerçekleşmesi halinde 2025 yılı, Samsun’da tüm zamanların en çok konut satılan yılı olarak kayıtlara geçecek.

