Sektörün önde gelenleri konut fiyatları ve satışlarının artmasını beklemiyor

Konut Geliştiricileri ve Ya­tırımcıları Derneği'nin (KONUTDER), Nielse­nIQ Türkiye ile ortak hazırladığı, konut sek­törü yöneticileriyle yapılan anket sonuçlarına göre konutta üretim ve satışların artması beklenmezken, fiyatlarda da artış beklenmediği görüldü.

KONUTDER üye­si 22 firma ve sektör temsilcisinin katıldığı, Konut Sektö­rü Beklenti Anketi Raporu'nun 2024 yılı ikinci çeyrek sonuçlarında, konut üretiminin artmayacağı öngörülüyor. Katılımcıların yüzde 63,6’sı konut üretim adetlerinin aynı kalacağını düşünürken, yüz­de 36,4 oranında katılımcı ise konut üretiminin daha da düşeceğini öngörüyor.

Kredi faizlerinin artması beklenmiyor

Konut kredisi faizlerinin artması beklenmezken, kredili konut satışlarının ise artması bekleniyor. Kredili satışların artmasını bekleyen konut sektörü temsilcisi oranı yüzde 50 olurken, azalmasını bekleyenler ise yüzde 36 oldu.

Konut satışlarında "değişim" çıkmadı

KONUTDER üye­leri, gelecek 6 ayda sıfır konut satışlarının değişmesini (%59,1) beklemiyor. 2024 yılı ilk çeyreğinde sıfır konut satışlarında azalış bekleyenler yüzde 59,1 oranında olurken, 2024 yılı 2. çeyreğinde bu oran yüzde 27,3'e geriledi. Sıfır konut satışlarında artış bekleyenle­rin oranı ise düşük kalsa da 3 kat yükseldi. Geçen çeyrekte birinci el konut satışlarının artmasını bekleyenler yüzde 4,5 olurken, bu çeyrekte yüzde 13,6’ya yükseldi.

Yabancılara sıfır konut satışında artış bekleyen olmadı

KONUTDER üyeleri, son dönemde düşen yabancılara satışların, yüzde 50 oranında ya azalış ya da aynı kalmasını bekliyor.

Konut fiyatlarında artış bekleyenler geriledi

Anket katılımcıları içinde konut fiyatlarında artış bekleyenler (%36,4) geriye düşerken, fiyatların değişmesini beklemeyenler ise çoğunluk (%50) oldu.

Maliyetlerde artış beklentileri normalleşti

Konut maliyetlerinde artış beklentileri geçmiş dönemlerde "fire" vermezken, 5 KONUTDER üyesinden 1'i maliyetlerin değişmesini beklemediğini açıkladı.

İşçilik ve malzeme maliyetlerinde de artış beklentileri geriledi. 2023 yılı son iki çeyreğinde %100 olan artış beklentileri, 2024'ün ilk çeyreğinde işçilikte %86,4'e, malzemedeyse Yüzde 90,9'a gerilemişti.

2024 yılı ikinci çeyreğinde maliyetlerde beklentiler hızlı bir düşüşe geçerek işçilikte %72,7'ye ve malzemede yüzde 68,2'ye geriledi.