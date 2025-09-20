  1. Ekonomim
  2. Emlak
  3. Sivas’ta ağustota bin 56 konut satıldı
Takip Et

Sivas’ta ağustota bin 56 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Sivas’ta ağustos ayında bin 56 konut satıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sivas’ta ağustota bin 56 konut satıldı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Sivas’ta ağustos ayında bin 56 konut satıldı

Verilere göre 2024’ün ağustos ayında 811 konut satılan Sivas’ta bu yılın aynı ayında bin 56 konut satıldı. Bin 56 konutun 110’unu ipotekli satışlar, 946’sını ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistikleri de paylaştı. Buna göre Sivas’ta ağustos ayında satılan bin 56 konutun 435’ini ilk satış 621’ini ise ikinci el satış teşkil etti.

ŞOK 20-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Darbeli Matkap geliyor!ŞOK 20-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Darbeli Matkap geliyor!Aktüel
BİM market 23 Eylül 2025 Salı indirim kataloğu! Salı günü Bim markete hangi ürünler geliyor?BİM market 23 Eylül 2025 Salı indirim kataloğu! Salı günü Bim markete hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Emlak
Gayrimenkulde Türk yatırımcıların tercihi Londra
Gayrimenkulde Türk yatırımcıların tercihi Londra
Daireniz 'değerli konut' olabilir!
Daireniz 'değerli konut' olabilir!
Bursa’da konut satışları arttı, yabancı yatırımcı uzaklaştı
Bursa’da konut satışları arttı, yabancı yatırımcı uzaklaştı
İstanbul’da kiralar 3,500 TL ile 2,2 milyon TL arasında
İstanbul’da kiralar 3,500 TL ile 2,2 milyon TL arasında
İnşaat devinin iflas davası başlıyor! Tarih belli oldu
İnşaat devinin iflas davası başlıyor!
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor