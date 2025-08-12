Taşyapı'dan Şişli'de yeni konut projesi: 'Depremde sıfır hasar hedefiyle tasarladık'

Taşyapı, yeni projesini Şişli’de başlatıyor. Taşyapı’nın Şişli projesi, modern kentsel yaşamın ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonları tek bir adreste topluyor. Rezidans daireler uzun süreli yerleşim için tasarlanırken, konuklar ve iş insanları otel hizmetinden faydalanabilecek. Aynı kampüs içinde yer alacak ticari birimler, alışveriş, gastronomi ve hizmet sektörünü bir araya getirerek zengin bir sosyal yaşam olanağı sağlıyor.

“Yaşamı sadece konut olarak tanımlamıyoruz” diyen Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, projenin sakinlerin günlük rutinlerini, aile yaşamını ve birlikte vakit geçirme alışkanlıklarını destekleyecek zengin bir sosyal doku olarak kurgulandığını söyledi.

Projede okul, sinema, çok amaçlı buluşma alanları, açık hava terasları ve etkinlik mekanları da yer alacak.

Enerji verimli malzemeler, su tasarruflu peyzaj sulama sistemleri, güneş enerjisi entegrasyonları ve kapsamlı geri dönüşüm altyapıları sayesinde karbon ayak izi azaltılıyor. Malzeme seçiminden atık yönetimine kadar uzanan bu bütünsel çevresel çerçeve, projenin sadece yerel değil küresel düzeyde de tanınmasını amaçlayarak, Şişli’de yeşil yaşam merkezi yaratmayı hedefliyor.

"Projeyi depremde sıfır hasar hedefiyle tasarladık"

Taşyapı Başkanı Turanlı, İstanbul’un bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak projenin bunu gözönünde bulundurarak inşa edildiğini vurguladı. Turanlı, "“Biz maksimum standartlarda çalışıyoruz. Projeyi depremde sıfır hasar hedefiyle tasarladık. Temel hedefimiz sadece yapıyı ayakta tutmak değil, içeridekilerin o binada güvenle kalabilmesini sağlamak" dedi. Turanlı, projede 9,5 büyüklüğündeki depreme dayanacak mühendislik çözümleri uyguladıklarına dikkat çekti.

Japonya’daki yüksek güvenlik seviyelerini örnek gösteren Turanlı, “Uçaklarda nasıl en üst güvenlik standardı uygulanıyorsa, biz inşaatlarımızda da o seviyeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje alanına doğrudan bağlanacak şekilde planlanan metro hattı, toplu taşımaya geçişi hızlandırarak; Mecidiyeköy, Şişli, Levent, Gayrettepe ve Maslak gibi şehrin kilit noktalarına bağlantıları pratik hale getirmeyi amaçlıyor.