TCMB: Dükkan ve ofislerde fiyat artışı enflasyonun gerisinde kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı ilk çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini açıkladı.

2025 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,2 oranında azaldı.

Dükkanlarda yıllık artış yüksek oldu

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,2 oranında artan Dükkân Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 4,9 oranında azaldı.

Ofisler enflasyonun gerisinde kaldı

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,2 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 6,7 oranında azaldı.

3 büyük ilde Ankara’da artış yüksek oldu

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 5,1, 9,7 ve 9,8 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,4, 37,5 ve 35,3 oranlarında artış kaydetti.