TCMB raporu: Deprem bölgesinde konut arzı arttı, kira enflasyonu yavaşladı

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Konut arzındaki artış hızlandı

Kamu öncülüğünde yürütülen yeniden imar çalışmaları, deprem bölgesindeki konut arzını önemli ölçüde artırdı. Verilere göre, deprem bölgesinin Türkiye genelindeki yapı kullanım izinlerinden aldığı pay, deprem öncesinde ortalama yüzde 12 seviyesindeyken 2025 yılında yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Bu artış, bölgede yeniden inşa faaliyetlerinin hız kazandığını ve konut arzının güçlü şekilde toparlandığını ortaya koydu.

Kira enflasyonunda belirgin yavaşlama

Konut arzındaki artış, kira fiyatlarındaki yükseliş hızına da yansıdı. Deprem illerinde kira enflasyonu, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki diğer illere kıyasla belirgin şekilde yüksek seyretti.

Ancak konut teslimlerinin hız kazandığı 2025 yılında kira artışlarında yavaşlama görülmeye başladı.

Geri göç kira baskısını azaltıyor

TCMB çalışmasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise kira enflasyonundaki olumlu görünümün deprem bölgesiyle sınırlı kalmaması oldu.

Depremden dolaylı etkilenen ve yoğun göç alan illerde kira enflasyonu 2024 ve 2025 yıllarında diğer illere yakın seyrederken, 2026 yılında belirgin şekilde daha düşük gerçekleşti.

Raporda, bu gelişmede deprem bölgesindeki konut stokunun yeniden güçlenmesiyle birlikte daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebinin geri göç nedeniyle kademeli olarak azalmasının etkili olduğu değerlendirildi.

İnşaat kapasitesi bölge dışına yayılıyor

Deprem konutlarının büyük ölçüde tamamlanmasıyla inşaat sektörünün bölgesel dağılımında da değişim başladı.

Deprem bölgesindeki inşaat sektörü istihdamı yavaşlama eğilimine girerken, bölge dışındaki illerde inşaat istihdamında hızlı artış görüldü.

Bu gelişme, deprem bölgesinde kullanılan inşaat kapasitesinin farklı bölgelere yönelmeye başladığına ve önümüzdeki dönemde konut arzındaki artışın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğine işaret ediyor.

Kira artışlarının baskılanması bekleniyor

TCMB'nin çalışmasına göre, deprem bölgesinde artan konut arzının hem bölge içinde hem de depremden dolaylı etkilenen çevre illerde kira artışlarını baskılamaya devam etmesi bekleniyor.

Konut arzındaki toparlanmanın kira piyasasını rahatlatmasının, genel enflasyonla mücadele sürecine de olumlu katkı sağlaması öngörülüyor.