TOKİ kura tarihleri ne zaman? TOKİ 4. etap kura çekim tarihi

TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından şimdiye kadar 39 ilin kura sonuçları açıklanırken, 60 bin 928 konutun hak sahipleri belli oldu.

İlk Evim, İlk İş Yerim projesi için başvuru yapan vatandaşlar şimdi TOKİ 4. etap kura çekimi tarihleri için beklerken, TOKİ 4. etap kura çekilişi 12-29 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte 7 il için kura çekilişi yapılacak ve 15 bin 556 konut sahibini bulacak.

TOKİ kura tarihleri şu şekilde olacak:

12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut,

13 Aralık Amasya 1150 konut,

14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık Giresun 1550 konut

19 Aralık Toka 1500 konut

81 ilin TOKİ kura sonuçlarının ise Mart 2023'e kadar tamamlanması bekleniyor.