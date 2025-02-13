Türk yatırımcılar gayrimenkulde rotayı Üsküp’e çevirdi

Üsküp’ün tarihi kent merkezinde yer alan ve benzersiz mimarisiyle hem yatırımcıların hem de bölge sakinlerininradarına giren karma kullanım konseptli Diamond of Skopje projesinde AVM ve otel kısmının açılmasının ardından konut bloklarında da tapu ve daire teslimleri hız kazandı. Proje kapsamında ev sahipleri, konutlarına hemen taşınabiliyor ya da döviz getirisi ile hemen kiraya verebiliyorlar.20 katlı 4 bloktan oluşan projede toplam 796 konut ve 10 bin metrekare ofis alanı bulunuyor. Şehre yepyeni bir çekim merkezi kazandıran karma kullanım konseptli projede, 130 bin Euro’dan başlayan fiyatlar ve 10 yıla kadar vadeli ödeme koşulları ile 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi farklı konut seçenekleri yer alıyor.

AB’ye giriş süreciyle yatırım değeri hızla artıyor

Tarihi taş köprü ve Büyük İskender heykelinin bulunduğu meydana 5 dakikalık yürüme mesafesinde olan Diamond of Skopje, Üsküp’ün tarihi şehir manzarası ve panoramik Vodno Dağı görüş alanına sahip. Şehrin modern yüzünü temsil eden karma kullanımlı projede, Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği’ne giriş süreciyle birlikte yatırım değeri hızla artıyor. Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi ülkelerin Avrupa Birliği’ne girişiyle birlikte konut değerindeki artış grafiği, yakın gelecekte Diamond of Skopje projesi için de büyük bir potansiyel barındırıyor.

Yatırımcıların radarına girdi

Bünyesindeki otel, alışveriş merkezi ve ofisler ile hem bir yaşam alanı hem de Üsküp’ün sosyal ve ticari hareketliliğini artıran bir merkez olarak konumlanan Diamond of Skopje, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Konutlardan bir asansör uzaklığında, seçkin markaların yer aldığı AVM’ye ve yeme içme alanlarıyla Üsküp’ün yeni sosyalleşme merkezi olan Gurme Sokağı’na ulaşmak mümkün. Şehrin tarihi dokusuyla bütünleşen ve sosyal yaşamın merkezinde yer alan proje, İstanbul’a 1,5 saatlik ulaşım imkanıyla hem Euro bazında kira geliri elde etmek hem de kısa amortisman süreleriyle kazançlı bir yatırım yapmak isteyenlerin radarına girdi.