Türk yatırımcıya daralan Londra konut piyasasında fırsat: Hacim 150 milyon sterlini aştı

Londra’da konumlanan ve 35 yılı aşkın deneyimiyle projeler oluşturan ödüllü gayrimenkul geliştiricisi Mount Anvil, yeni yaşam projesi Chelsea Finery’yi Türkiye’de ilk kez yatırımcılara sundu.

Londra’nın en köklü ve prestijli bölgelerinden Chelsea’de konumlanan Chelsea Finery, bölgenin tarihi karakterini günümüz yaşam anlayışıyla buluşturuyor. Chelsea’nin zengin mirasından ilham alan mimarisiyle öne çıkan Chelsea Finery, modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren, bulunduğu çevreyle güçlü bağlar kuran konutlardan oluşuyor.

Chelsea Botanica, The Edit ve One Clapham gibi projelere imza atan Mount Anvil, uzun yıllardır Türk yatırımcılarla sürdürdüğü ilişkilerini bağımsız olarak ilk kez kendi organizasyonuyla gerçekleştirdiği özel etkinlik kapsamında global lansman öncesinde seçkin yatırımcılarla buluşturdu.

İstanbul’daki Seraf Vadi’de gerçekleştirilen etkinlikte, Chelsea Finery’nin detayları paylaşılırken, Grup Satış Direktörü Jon Hall, Marka ve Pazarlama Direktörü Lucy Hopkins, EMEA Satış Direktörü Jay Weston ve Geliştirme Pazarlama Direktörü Sarah Rahn bilgilendirme yaparak soruları yanıtladı.

Türkiye pazarına doğrudan bir adım

Etkinlikte konuşan Mount Anvil Grup Satış Direktörü Jon Hall şunları söyledi:

"Türk yatırımcılarla yıllar içerisinde güçlü ilişkiler kurduk. Müşterilerimizle birebir vakit geçirmenin ve onların beklentilerini yakından anlamanın son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Faaliyetlerini yalnızca Londra’da sürdüren bir marka olarak şehri, mahallelerini, uzun vadeli değer dinamiklerini ve burada yaşam alanlarını kalıcı kılan unsurları çok iyi biliyoruz. Bu uzmanlık, iş ortaklarımıza yalnızca ortaya koyduğumuz yaşam alanları için değil, bunları hayata geçirme biçimimiz konusunda da güven veriyor. Mount Anvil olarak verdiğimiz sözlerin arkasında duruyor ve bunu istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. Chelsea Finery’yi Türkiye’ye taşımamızın temel amacı, bu bilgi birikimini paylaşmak ve Chelsea’nin kalitesini, karakterini ve uzun vadeli değerini yansıttığına inandığımız özel bir yaşam adresine erken erişim fırsatı sunmaktır."

Yatırımcıların yüzde 43’ü tekrar satın alıyor

Hall, ayrıca verdiği bilgilendirmede, Londra’daki şehir planlamasında konut sayısının hedefler doğrultusunda giderek azalacağına işaret ederek, 2029 yılına dek yapılacak projelerin bu anlamda önemli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’deki yatırımcıların Londra’da farklı sebeplerle ev satın aldığını belirten Hall, eğitim, kalite, güvenlik gibi unsurların öne çıktığını söylerken, yüzde 43’lük bir oranda yatırımcılarının tekrar satın alma yaptığını da sözlerine ekledi.

Satın alımlarda belli bir dönemde iskonto oranlarına da sahip olduklarını belirten Hall, Türkiye’deki yatırımcıların projelerinden 10 yıldır 150 milyon Sterlin’in üzerinde işlem yaptıklarını da belirtti.

Lokasyon ve manzara

Chelsea Creek ve Lots Road’un kesişim noktasında, SW10 bölgesinde konumlanan Chelsea Finery, 52 metrekareden başlayan stüdyo dairelerden üç yatak odalı rezidanslara kadar uzanan toplam 156 konuttan oluşuyor.

King’s Road, Chelsea Harbour ve Thames Nehri’ne yalnızca birkaç dakika uzaklıkta yer alan Chelsea Finery’nin iç mekânları, Londra merkezli lüks stüdyo Johnson Ribolla iş birliğiyle tasarlandı. Doğal malzemeler, zamansız renk paletleriyle şekillenen yaşam alanları barındıran rezidans, balkonlarından Londra şehir siluetine uzanan etkileyici manzaralara sahip.

2029 yılında tamamlanması planlanan Chelsea Finery, Londra’nın en köklü bölgelerinden birinde yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye pazarı için hazırlanan erken dönem satın alma avantajları ve özel yatırım modelleri de Mount Anvil’in Türk yatırımcılarla uzun soluklu iş birlikleri kurma hedefini destekliyor.