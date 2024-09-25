Uzmanlar, kasımda konut satışının artacağı beklentisinde

TÜİK Ağustos 2024 Konut Satış İstatistiklerini, Merkez Bankası ise 'Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Son verilere göre, hızlı nüfus artışının da etkisiyle nitelikli konutlara olan ihtiyaç da artıyor.

Sadece İstanbul’da niteliksiz yapı stoku olarak gösterilebilecek ortalama 3,8 milyon yapı bulunuyor. Ortaya çıkan verileri Haber Global'e değerlendiren Konutder Başkanı Ramadan Kumova ise "Ağustos’taki yüzde 9,9’luk yükseliş yıl sonu tahminlerimizi daha olumlu yorumlamak açısından yol gösterici oldu” dedi. Konut ihtiyacına bakıldığında 700 bin sıfır konutun satılması gerektiğini de anlatan Kumova, "Şu anki kredi ortamından kaynaklı olarak satışlar 380 bin seviyesinde. Üreticiler maliyetleri üstlenerek satışlarını devam ettirse de bu durum sürdürülebilir değil" diye konuştu.

Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre de, kiralık konut arzı ve satılan konut sayısı da artışta!

Önümüzdeki yıl için yükseliş beklentisi

Konut kredi faizinin yakın ve orta vadede düşmesiyle, konuta olan talebin hızla artacağını da sözlerine ekleyen Kumova, "Kasım 2024 gibi konut kredi faizlerinde düşüş öngörüyoruz. İpotekli konut satışlarında tablonun tersine dönmesiyle beraber satışlar artacaktır. Konut sektöründe 2025 yılında bir toparlanma sürecine gireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Nakdi olan için fırsat

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Hakan Şişik ise elinde parası olan yatırımcının ve konut ihtiyacı olanların konuta yöneldiklerini belirterek, şunları söyledi: "Burada tüketiciyi ikiye ayırıyoruz. Birincisi barınma ihtiyacı olanlar, kira vermek istemeyip kendi konutunun sahibi olmak isteyenler ikincisi yatırım olarak konutu düşünenler. Her iki gruba da baktığımız zaman şu anda faizler oldukça yüksek seyrediyor. Bir nebze azalış olsa da yüzde 3’ün üzerinde bir faiz oranı var. Kredili konut satışı için olumsuz bir dönem ama elinde nakdi olanlar için bir fırsat dönemi diyebiliriz."

Son çeyrek uyarısı

Son çeyreğe de dikkat çeken Şişik, şöyle devam etti: "Elinde nakidi olanlara indirimler sağlanıyor. Faizlerin bir süre sonra düşüp konut fiyatlarının yükseleceğini artık herkes biliyor. Bu yüzden de insanlar bu fırsat dönemini değerlendirmek istiyorlar. Aynı zamanda markalı konut projelerinin uyguladığı kampanyaları da gözden çıkarmamamız gerekiyor. Konut satışlarındaki bu ivmenin devam edeceğini düşünüyorum."

Uzmanlar, Kasım ayından sonra emlak satışlarında artış öngörüyor.

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek ise “Son dönemde arsa satışlarında bir artış gözlemliyoruz. Bu da konut sahibi olmakta zorlananların satın aldıkları arsalarda kendi yapılarını inşa etmek istediklerinin bir belirtisi. Çelik yapılar da tercih edilebiliyor. Depreme karşı dayanıklı olmaları, hızlı inşa edilmeleri, sürdürülebilir olmaları gibi avantajları çelik yapıları cazip kılıyor" dedi.