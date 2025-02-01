Yabancılar Türkiye’de gayrimenkulde güven sorunu yaşıyor!

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul alımlarında güven sorunu yaşadığını belirtti. Bloomberg HT’de yayınlanan Üst Düzey programında konuşan Narazan, yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul satın alırken gerçek piyasa değerini bulamadıklarını düşündüğünü ifade etti.

Türk yatırımcıların yurt dışına ilgisi artıyor

Narazan, 2024 yılında Türk yatırımcıların yurt dışındaki gayrimenkul piyasasına büyük ilgi gösterdiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’den yurt dışına yapılan konut yatırımları 2,2 milyar dolara ulaştı. Aylık bazda ise bu rakamın ortalama 250 milyon dolar seviyesinde olduğu görülüyor. Ancak Narazan, bu verilerin sadece resmi olarak kaydedilen rakamlar olduğunu ve gerçek yatırım tutarının çok daha yüksek olabileceğini düşünüyor.

2025 yılında bu trendin hızlanarak devam etmesini beklediklerini belirten Narazan, Türkiye’de yükselen konut fiyatları, öngörülemeyen düzenlemeler, kiracı-ev sahibi ilişkilerindeki sorunlar ve vize alma zorlukları gibi nedenlerin Türk yatırımcıları yurt dışına yönelttiğini dile getirdi.

Yatırım için hangi ülkeler tercih ediliyor?

Farklı yatırımcı profillerine göre farklı ülkelerin öne çıktığını belirten Narazan, özellikle oturma izni ve vatandaşlık avantajları sunan ülkelerin popüler olduğunu söyledi. Yunanistan, Portekiz ve İtalya, yatırım karşılığında oturma izni sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu programlar sayesinde bir yatırımcı, ailesiyle birlikte serbest dolaşım hakkı kazanabiliyor.

Bazı yatırımcılar için doğrudan vizesiz seyahat avantajı sunan pasaport programları daha cazip hale geliyor. İş insanları, özellikle Çin, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde ticaret yapabilmek adına bu fırsatları değerlendiriyor. Çin’in vize sürecinin zorlu olması nedeniyle Karayip Adaları gibi ülkeler bu alanda daha fazla ilgi görüyor.

En düşük yatırım bütçesiyle vize alabilecek ülkeler arasında Letonya ve Litvanya öne çıkıyor. Sadece 89 bin Euro yatırım ile bu ülkelerde oturma izni almak mümkün.

Gayrimenkulde yükselen pazar: Dubai

Gayrimenkul yatırımlarında döviz bazında yüksek getiri sağlayan bölgeler ise değişim gösteriyor. Daha önce ABD Miami ve İngiltere öne çıkarken, son dönemde Dubai'nin yükselen bir yatırım merkezi haline geldiği görülüyor. Dubai’de gelir vergisinin olmaması ve yatırım getirisinin yüksek olması, yatırımcıların ilgisini çeken başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Son yıllarda hem yerli hem de yabancı yatırımcıların farklı nedenlerle Türkiye dışında gayrimenkul yatırımı yapmaya yöneldiğini belirten Narazan, bu eğilimin 2025 yılında daha da güçlenmesini beklediklerini ifade etti.