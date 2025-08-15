  1. Ekonomim
  2. Emlak
  3. Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Takip Et

Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor

Yapımı 2017 yılında yasaklanan 1+0 daireler Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 8 yıl sonra geri dönüyor. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, yeni düzenleme ile 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Takip Et

2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden inşa edilebilecek. Ancak stüdyo daire yapımı bazı şartlara bağlandı.

NTV'ye konuşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, stüdyo dairelerin yasaklanma sebebini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi” olarak açıkladı.

"Kiralardaki yükselişi frenleyebilir"

Kararın yanlış yorumlandığını belirten Erkutoğlu, "Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Bu yine 1+1 demektir, sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor" dedi.

Erkutoğlu, yeni düzenleme ile 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini de belirtti.

Emlak
Muğla’da konut satışları temmuzda geriledi
Muğla’da konut satışları temmuzda geriledi
Taşyapı'dan Şişli'de yeni konut projesi: 'Depremde sıfır hasar hedefiyle tasarladık'
Taşyapı'dan Şişli'de yeni konut projesi: 'Depremde sıfır hasar hedefiyle tasarladık'
Zemine 700 kazık uygulandı: Marvista, The Port ile maksimum güven ve konfor sağlayacak
Marvista, The Port ile maksimum güven ve konfor sağlayacak
Yeni yatırım hikâyeleri Anadolu'da yazılıyor
Yeni yatırım hikâyeleri Anadolu'da yazılıyor
2025’in yatırım tercihi değişti: Ofis satışlarında artış var
2025’in yatırım tercihi değişti: Ofis satışlarında artış var
15 yılda konut, dolar ve altının yarışı: Hangisi daha çok kazandırdı?
15 yılda konut, dolar ve altının yarışı: Hangisi daha çok kazandırdı?