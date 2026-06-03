Yazlıkta Bodrum, Çeşme ve Urla zirvede: Balon fiyatlar eriyor!

Türkiye'nin sahil şeridinde yazlık konut piyasası 2026 yılına girerken güçlü bir talep yapısını korumaya devam ediyor. EVA Gayrimenkul Değerleme verilerine göre, Kuzey Ege'den başlayarak İzmir, Aydın ve Muğla üzerinden Antalya'ya uzanan geniş hatta; doğayla iç içe yaşam, kalabalıktan uzaklık, yaz-kış kullanım imkânı ve sosyal donatıya erişim gibi kriterler alıcıların önceliğini belirliyor. Bu durum özellikle villa tipi konutlar, müstakil yazlıklar ve site içi apart projelerde talebin canlı kalmasını sağlıyor.

Fiyatlarda yeni denge, artış sürüyor ancak hız yavaşlıyor

EVA Gayrimenkul Değerleme Direktörü Filiz Akkaya, 2026 yılında yazlık konut piyasasında genel fiyat artışının devam ettiğini ancak artış hızının önceki yıllara kıyasla daha kontrollü ilerlediğini belirtti. Buna göre Ege ve Akdeniz hattında ortalama fiyat artışı yüzde 20–25 bandında gerçekleşirken, lüks segmentte artış oranları daha yukarıda seyrederken, daha mütevazı yazlık konutlarda artışların sınırlı kaldığı görülüyor.

Akkaya, özellikle pandemi sonrası yaşanan aşırı talep döneminin etkilerinin büyük ölçüde dengelendiğini, buna rağmen jeopolitik gelişmeler ve bölgesel göç hareketlerinin fiyatları tamamen aşağı çekmediğini ifade ederek, "Bu da piyasada "yumuşak normalleşme" olarak tanımlanan yeni bir döneme işaret ediyor." dedi.

Bodrum, Çeşme ve Urla zirvede

Türkiye'nin üst segment yazlık piyasasında Bodrum, Çeşme ve Urla üçlüsü hala açık ara en güçlü bölgeler olarak öne çıkıyor. Bodrum'da metrekare fiyatlarının 250.000–300.000 TL seviyesine ulaşması, ilçeyi Türkiye'nin en yüksek değerli yazlık pazarı haline getirirken, arsa arzındaki daralma yeni projelerin Milas ve Dalaman aksına kaymasına neden oluyor.

İzmir tarafında ise Çeşme ve Alaçatı, 200.000 TL/m² seviyesini aşan villa projeleriyle dikkat çekiyor. Ilıca, Boyalık ve Dalyan hattı özellikle aile yaşamına uygun sahil düzeni nedeniyle yoğun talep görürken, Ovacık ve Germiyan gibi bölgelerde daha erişilebilir alternatifler gelişmeye devam ediyor.

Urla ise son yıllarda yükselen ivmesini sürdürüyor. Ortalama 100.000–120.000 TL/m² bandına ulaşan ilçede Kekliktepe ultra lüks villa segmentiyle öne çıkarken, İskele ve Zeytinalanı gibi bölgeler yaz-kış yaşam konseptiyle farklı bir talep yapısı oluşturuyor.

Alternatif yaşam arayışı güçleniyor

Kuzey Ege hattında Ayvalık, Edremit Körfezi ve çevresi daha erişilebilir yazlık arayanlar için önemli bir alternatif oluşturmaya devam ediyor. Cunda Adası'nda metrekare değerlerinin 160.000–200.000 TL bandına kadar çıkması bölgenin turistik çekim gücünü gösterirken, Altınova ve Sarımsaklı gibi bölgelerde daha orta segment fiyatlar hakimiyetini sürdürüyor.

Dikili tarafında ise fiyatlar daha geniş bir skalaya yayılmış durumda. Kabakum ve İsmetpaşa hattında 65.000–85.000 TL/m² seviyeleri görülürken, Salihler ve merkez mahallelerde 100.000 TL/m²'ye yaklaşan değerler dikkat çekiyor. Özellikle 1+1 ve 2+1 apart konutlara olan talep, bölgeyi yatırım açısından daha hareketli hale getiriyor.

Aydın ve Kuşadası'nda gurbetçi etkisi ve site yaşamı öne çıkıyor

Kuşadası ve Didim hattında hem yerli hem de yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının etkisi belirgin şekilde hissediliyor. Güzelçamlı ve Davutlar gibi bölgelerde 60.000–100.000 TL/m² aralığında değişen fiyatlar, eski yazlık sitelerde ise 6–8,5 milyon TL bandındaki satışlar dikkat çekiyor. Yeni nesil site projeleri özellikle Soğucak ve Davutlar'da gelişirken, havuzlu villa konseptleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölge aynı zamanda yazlık kiralama piyasasında da güçlü bir sezon performansı sunuyor.

Fethiye ve Marmaris güçlü talep merkezi oluyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Göcek ve Ölüdeniz gibi dünya çapında bilinen destinasyonlarıyla yazlık piyasasının en güçlü bölgelerinden biri olmaya devam ediyor. Göcek'te denize yakın villalar ile iç kesimlerdeki konutlar arasında ciddi fiyat farkları oluşurken, Ölüdeniz çevresinde turizm odaklı yapılaşma öne çıkıyor. Marmaris ise özellikle İçmeler, Selimiye ve Bozburun gibi bölgelerde yüksek gelir grubunun ilgisini çekiyor. Merkez ve İçmeler hattında 65.000–160.000 TL/m² aralığı görülürken, kırsal koy bölgelerinde bu rakam 180.000 TL/m² seviyelerine kadar çıkabiliyor. Kısa dönem kiralama potansiyeli, Marmaris'i yatırım açısından öne çıkaran en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor.,

Antalya hattında yabancı yatırımcı etkisi belirleyici

Antalya sahil şeridinde Kaş, Kemer, Manavgat ve Alanya bölgeleri farklı kullanıcı profilleriyle dikkat çekiyor. Kaş'ta özellikle Kalkan bölgesi, 90.000–110.000 TL/m² seviyeleriyle Türkiye'nin en değerli villa piyasalarından birini oluştururken, denize sıfır konutlarda bu değerlerin iki katına çıkabildiği görülüyor.

Kemer'de Beldibi ve Göynük gibi bölgeler 85.000–100.000 TL/m² bandında işlem görürken, Manavgat Side hattı daha erişilebilir fiyatlarla geniş aileler için cazibesini koruyor. Alanya ise 1+1 otel konseptli daireleriyle özellikle yabancı yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

Piyasa daha gerçekçi bir zemine oturuyor

Filiz Akkaya, 2026 yılı itibarıyla yazlık konut piyasasında en önemli gelişmenin fiyatların "gerçek kullanıcı değeri"ne yaklaşması olduğunu vurgulayarak, "Aşırı yükselen segmentlerde düzeltmeler görülürken, talebin güçlü olduğu bölgelerde fiyatlar kontrollü biçimde artmaya devam ediyor. Bu tablo, Türkiye yazlık piyasasında hem yatırımcılar hem de kullanıcılar açısından daha öngörülebilir ve dengeli bir döneme girildiğine işaret ediyor." Diyerek sözlerini bitirdi.