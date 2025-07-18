Yeni yatırım hikâyeleri Anadolu'da yazılıyor

Gayrimenkul sektöründe büyük şehirlerde yaşanan doygunluk, yatırımcıları yeni arayışlara yönlendiriyor. Geleneksel yatırım merkezleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir, yüksek konut fiyatları, düşük kira getirisi ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle yatırımcılar için artık doygunluğa ulaşmış durumda. Yatırım kararlarında "konut değeri / kira getirisi" dengesi her zamankinden daha belirleyici hale gelirken, ikinci ve üçüncü kademe şehirler güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Büyükşehirler doydu, yatırım haritası yeniden şekilleniyor

Novo Şirketler Grubu, Endeksa verilerine göre Türkiye’nin 2. ve 3. kademe şehirlerinde artan yatırım fırsatlarını analiz ettiği açıklamasında, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli’nin önümüzdeki dönemde yatırımcıların radarına girmesi gerektiğini vurguladı.

Çanakkale, yazlık potansiyeliyle öne çıkarken, dört mevsim yaşanabilirlik sunması sayesinde sadece yazlık değil, uzun vadeli ikamet ve kira getirisi açısından da değerli bir yatırım rotasına dönüşmüş durumda. Haziran 2025 itibariyle ortalama m² satış fiyatı 44.923 TL, son 1 yılda fiyat artışı %46 olarak gerçekleşen Çanakkale’de reelde yıllık fiyat artışı %6, kirada ortalama brüt getiri %6,86 olarak belirtilirken geri dönüş süresi ortalama 15 yıl bandında gerçekleşiyor.

İstanbul’a olan yakınlığı, doğası ve gelişen yaşam altyapısıyla Yalova ise hem yaşam hem yatırım amaçlı konut tercihinde ciddi bir yükseliş trendi yaşıyor. Merkez ilçe satış fiyatı 30.000–31.000 TL/m², kirada ortalama brüt getiri %7,27, Son 1 yılda kira artışı %40 olan Yalova’da yatırımın geri dönüş süresi ise ortalama 13 yıl civarında gerçekleşerek yatırımcısına değer kazandırıyor. Yalova, İstanbul'un alternatif yerleşim bölgesi olma özelliğiyle günübirlik yatırımcının değil, uzun vadeli düşünenlerin tercihi haline geliyor.

Kocaeli: Lojistik ve sanayinin başkenti

Türkiye’nin sanayi ve üretim üssü olan Kocaeli, konut piyasasında da yüksek talep – yüksek getiri dengesini sürdürüyor. Kocaeli, genç nüfus, sanayi yatırımları ve lojistik gücü ile konut arzının daha fazla projelendirilmesi gereken stratejik bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Son 2 yılda kira artışı %225, konut fiyat artışı %118,5 olan şehirde, ortalama kira getirisi %7,4 olarak gerçekleşirken geri dönüş süresi ise 13 yıl olarak karşımıza çıkıyor.

Novo Şirketler Grubu’nun değerlendirmesine göre Çanakkale, Yalova ve Kocaeli’yi öne çıkaran temel dinamikler ise; düşük giriş maliyeti ve yatırım için daha ulaşılabilir fiyatlar, yüksek kira getirisi ve kısa geri dönüş süreleri, göç, turizm ve sanayi gibi destekleyici faktörlerle beslenen doğal talep ve kentsel gelişime açık alanlar ve esnek planlama potansiyeli olarak öne çıkıyor.

Aytuğ Dikbaşer: Erken pozisyon alan yatırımcı her zaman kazanç sağlar

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dışındaki gayrimenkul yatırım potansiyeli üzerine açıklamalarda bulunan Novo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer, "Biz Novo Şirketler Grubu olarak, erken pozisyon alan, veriye dayalı analizle hareket eden ve sabırlı bir strateji izleyen yatırımcının kazançlı çıktığını her zaman gördük. Çanakkale, Yalova ve Kocaeli gibi şehirler; sadece bugünün değil, yarının da kazananları olacak. Büyükşehirlerin gölgesinde kalan bu üç şehir, artık kendi hikâyesini yazıyor. Sanayisi, tarımı, ulaşımı, lojistiğiyle her geçen Türkiye çapında büyük markaların ilgi gösterdiği bu şehirler, Marmara bölgesinin yatırım potansiyeli açısından şu anda ulaşılabilir fiyatı ve hızlı geri dönüş süreleri ile önemli fırsatlar sunuyor. ‘’ dedi.