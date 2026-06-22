Yüksek finansman maliyetleri konut alımını etkiliyor

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında Türkiye genelinde 30 bin 196 konut satışı gerçekleşirken, satışlar bir önceki aya göre yüzde 27,9 oranında geriledi. Verileri değerlendiren Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, yüksek kredi faizleri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, artan inşaat maliyetleri ve yatırımcıların bekleme eğiliminin konut satışlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gayrimenkul sektörünün yalnızca emlak danışmanlarını değil, inşaat, mobilya, beyaz eşya ve birçok yan sektörü de doğrudan etkilediğini vurgulayan Arslan, sektördeki hareketliliğin ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Diyarbakır’da Mayıs ayında toplam 1.240 konut satışı gerçekleştiğini kaydeden Arslan, Türkiye genelindeki daralmaya rağmen kentin birçok ile kıyasla daha hareketli bir konut piyasasına sahip olduğunu belirtti. Ancak Diyarbakır’ın nüfus artışı, deprem sonrası güvenli konut ihtiyacı ve göç hareketliliği dikkate alındığında mevcut satış rakamlarının potansiyelin altında kaldığını ifade etti.

Kentte birçok vatandaşın konut sahibi olmak istemesine rağmen yüksek finansman maliyetleri nedeniyle alım kararlarını ertelediğini belirten Arslan, özellikle yeni, güvenli ve deprem yönetmeliğine uygun konutlara yönelik talebin sürdüğünü ancak krediye erişimde yaşanan sıkıntıların bu talebin satışa dönüşmesini engellediğini dile getirdi.

TEDB Diyarbakır İl Başkanlığı olarak konut kredi faizlerinin düşürülmesi, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve yeni konut ile arsa üretimini teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Arslan, bu adımların sektöre önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Diyarbakır’ın genç nüfusu, büyüyen şehir yapısı ve güçlü yatırım potansiyeliyle bölgenin önemli gayrimenkul merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Arslan, gerekli desteklerin sağlanması halinde kentteki konut satışlarının çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.