Zenginler daha büyük evde yaşıyor: Apartmanlar kalabalıklaştı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre, pandemide artan müstakil ev ilgisi gerilerken, apartmanlarda daire sayılarının arttığı görüldü.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı 2. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 30,9 azalırken, bu azalışın ağırlıklı dar ve orta gelirlinin yaşadığı apartmanlarda yoğun olduğu görüldü.

Ev metrekarelerindeki değişim, pandemide kapanmalarda bahçe ya da özel alan ihtiyacına yönelik arayışın artmasıyla daha çok kişinin tercih ettiği müstakil (Bir daireli ikamet amaçlı binalar) evlerde, yapı izin ruhsatlarındaki daire sayısı ve konut kullanım alanı metrekarelerine bakınca ortalama 215 metrekare olarak görüldü.

2002 yılından bu yana izlenen verilerde, apartmanlarda aynı şekilde konut kullanım alanıyla birlikte daire sayıları oranlandığındaysa 2002 yılında ortalama 129 metrekare olan apartman dairelerinin 97,5 metrekareye gerilediği görüldü.

Ev sayılarında değişim de müstakil evlerde özellikle pandemi sürecinin en canlı dönemi olan 2020 yılının son çeyreğinde bina ruhsat sayısında yüzde 59 oranında bir artışla kendini göstermişti. Sonrasında da 2023 ilk çeyreği hariç 10 binin üzerinde kalan kalan tek evin bulunduğu bina ruhsat sayısı 2024’ün 2. çeyreğinde yeniden 10 binin altına indi.

Artışta, 2020 yılında pandemiyle birlikte inşaat sektörünün canlanması amacıyla faiz indirimleri kampanyalarının da etkisi görüldü. Ancak 2018 sonrasında apartman ruhsatlarındaki gerileme yine de sert oldu.

2010 sonrası hızlı yükselen ve 2017’de zirveye çıkan inşaat sektöründeki önemli bir değişim de giderek azalan yapı izin ruhsatı alınan konut amaçlı bina yüz ölçümleri ve bina sayılarında görüldü.

Bina sayılarının ve inşaat yapılan alanların küçülmesi de ev metrekarelerinin küçülmesiyle eşdeğer şekilde apartmanlardaki daire sayılarına da yansıdı. 2002 yılında ortalama konut amaçlı bir binada 7 olan ev sayısı, 2024 yılında 12’ye çıktı.