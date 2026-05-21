Endüstriyel mutfak sektörü rotayı Amerika’ya çevirdi

Ticaret Bakanlığı tarafından prestijli fuarlar listesine alınan Kuzey Amerika’nın en büyük yiyecek-içecek ve endüstriyel mutfak fuarı olan NRA Show’a, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) iş birliğinde, bu yıl 5’inci kez milli katılım gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından 2 bin 200’den fazla firmanın yer aldığı fuarda Türk endüstriyel mutfak sektörü, özellikle ABD pazarındaki yükselişini ve yeni hedeflerini ortaya koydu.

ABD’YE İHRACAT YÜZDE 50 ARTTI

Son 5 yılda ABD’ye endüstriyel mutfak ihracatının yüzde 50 arttığını belirten TUSİD Başkanı Bekir Topuz, Amerika pazarının artık sektörün stratejik hedef bölgelerinden biri haline geldiğini söyledi. ABD’ye yapılan ihracatın 2025 yılında 206 milyon dolara ulaştığını kaydeden Topuz, “Bir önceki yıla göre yüzde 7 büyüdük. Daha önceki dönemde ise yüzde 30’ların üzerinde artış yakalamıştık. Amerika artık sadece mutfak sektörünün değil, tüm Türk sanayisinin odaklanması gereken bir pazar.” dedi.

Chicago’da düzenlenen NRA Show’un yalnızca ABD’ye değil, Kanada’dan Latin Amerika’ya kadar tüm Amerika kıtasına hitap ettiğini ifade eden Bekir Topuz, fuarın Türk firmaları açısından önemli bir vitrin görevi gördüğünü söyledi. Türkiye’nin artık bölgede güçlü bir oyuncu olarak algılandığını belirten Topuz, “Amerika’daki fuarlara ilk geldiğimizde Türkleri kimse tanımıyordu. Bugün ise endüstriyel mutfak sektöründe Türk firmalarının varlığı hissediliyor. Amerikalılar da, Kanada’dan Güney Amerika’ya kadar bölge ülkeleri de artık Türkiye’nin bu sektörde önemli bir üretici olduğunu görüyor.” diye konuştu.

“ABD’DE ÇOK BÜYÜK FIRSAT VAR”

Dünya endüstriyel mutfak sektörünün yaklaşık 80 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını, bunun 22 milyar dolarlık kısmını ise ABD pazarının oluşturduğunu kaydeden Bekir Topuz, bu pazardaki potansiyelin Türk üreticiler açısından son derece büyük olduğuna dikkat çekti.

Amerika pazarında başarının temel unsurunun istikrar olduğunu vurgulayan Topuz, düzenli fuar katılımı, müşteri ziyaretleri ve kalite belgelerine yapılan yatırımların kritik rol oynadığını söyledi. ABD pazarı için özel üretim yapılması gerektiğine işaret eden Topuz, “Amerika’nın gaz sistemi, elektriği, ölçüleri tamamen farklı. Buraya özel tasarım ve üretim gerekiyor. Türk firmalarının bu esnekliği ve üretim kabiliyeti var. Bugün Amerika’nın hemen her bölgesinde bayilik ağlarımız oluşmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

“AMERİKA’DA KALİTE KONUŞUYOR, FİYAT DEĞİL”

ABD pazarında Avrupa’ya kıyasla çok daha yüksek katma değerli satış yapılabildiğini belirten Topuz, Türk firmalarının Çin ile değil doğrudan Amerikan üreticileriyle rekabet ettiğini söyledi. Bekir Topuz, “Biz Çin’le fiyat rekabetine girersek kaybederiz. Ama Amerikan ürünlerine göre hâlâ yüzde 50 daha avantajlıyız. Amerika’da sadece fiyat değil kalite konuşuyor. Burada kaliteli ürününüz varsa karşılığını alıyorsunuz.” dedi.

Türk firmalarının Amerika’daki varlığının giderek güçlendiğini belirten Topuz, son yıllarda Amerikalı alıcıların Türkiye’ye gelerek üreticilerle doğrudan temas kurmaya başladığını ifade etti. “Biz Amerika’yı keşfederken onlar da Türkiye’yi keşfediyor” diyen Topuz, özellikle son 2-3 yılda Amerikalı satın almacıların Türk firmalarına ilgisinin ciddi şekilde arttığını söyledi.

“İLK 5’E GİRERİZ”

Türkiye’nin bugün ABD’nin endüstriyel mutfak ithalatında 13’üncü sırada bulunduğunu kaydeden Bekir Topuz, önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 5 ülke arasına girilebileceğine inandığını belirtti. Topuz, “İlk 5’e gireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türk üreticisinin üretim gücü, kalite seviyesi ve yatırım iştahı çok yüksek. Şu anda sektörde ciddi kapasite artırımı yatırımları var. Yeni fabrikalar kuruluyor, mevcut tesisler büyüyor.” diye konuştu.

Özellikle pizza fırınları ve pişirme ekipmanlarının ABD’de yoğun talep gördüğünü belirten Topuz, Türk firmalarının ürün çeşitliliğiyle dikkat çektiğini söyledi. Ayrıca bir Türk firmasının ABD’de üretim yatırımı gerçekleştirdiğini ifade eden Topuz, bunun sektör açısından önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

“AMERİKA TÜM SEKTÖRLER İÇİN HEDEF ÜLKE OLMALI”

Türkiye’nin ihracatta yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirten Bekir Topuz, ABD’nin bu noktada stratejik önem taşıdığını vurguladı. Topuz, “Sadece endüstriyel mutfak sektörü değil, tüm sektörler Amerika’yı hedef pazar olarak görmeli. Biz çözümü tamamen bulduk demiyoruz ama artık doğru yolu keşfetmeye başladık. Amerika pazarı Türk sanayisi için çok büyük fırsatlar sunuyor.” dedi.

“SEKTÖRDE YATIRIMLAR SÜRÜYOR”

Türk endüstriyel mutfak sektörünün üretim kapasitesini artırmaya devam ettiğini belirten Bekir Topuz, son dönemde birçok firmanın yeni fabrika ve kapasite artırımı yatırımlarına yöneldiğini söyledi. Sektörde yatırım iştahının sürdüğünü ifade eden Topuz, “Şu anda Türkiye’de en az 10 firma yeni yatırım yapıyor. Fabrika büyütmeleri, kapasite artırımları ve yeni üretim hatları devreye alınıyor. Bu yatırımlar istihdama da ciddi katkı sağlayacak.” dedi.

Türkiye’nin bugün endüstriyel mutfak sektöründe dünyada güçlü bir marka algısına sahip olduğunu belirten Topuz, sektörün 120’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

ORTADOĞU’DAKİ SAVAŞ TİCARETİ YAVAŞLATTI

Ortadoğu’da yaşanan savaşların bölge ticaretini olumsuz etkilediğini belirten Bekir Topuz, özellikle Körfez bölgesinde lojistik süreçlerde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Topuz, “Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi pazarlarda şu anda yükleme problemleri yaşanıyor. Parasını aldığınız ürünü gönderemediğiniz ya da ürünü hazırlayıp ödemenin geciktiği durumlar oluşuyor. Hem yükleme hem sipariş tarafında ciddi bir yavaşlama var.” diye konuştu.

Savaş sonrası dönemde ise bölgede yeniden yapılanma sürecinin Türk sanayisi için önemli fırsatlar yaratacağını ifade eden Topuz, özellikle Türkiye’nin üretim gücü ve coğrafi avantajıyla öne çıkacağını vurguladı.

HOSTECH BY TUSİD’E YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Türk endüstriyel mutfak sektörünün yalnızca yurtdışındaki fuarlarda değil, Türkiye’de düzenlenen organizasyonlarla da alıcıları çekmeye devam ettiğini belirten Topuz, bu yıl düzenlenecek Hostech by TUSİD fuarı için yoğun hazırlık yaptıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl dünyanın farklı ülkelerinden 1200’ün üzerinde satın almacıyı Türkiye’de ağırladıklarını belirten Topuz, “Bu yıl hedefimiz daha da büyük. Amerika pazarı da artık Türkiye’yi keşfetmeye başladı. Son yıllarda Amerikalı alıcılar doğrudan Türkiye’ye gelip üreticileri ziyaret ediyor.” dedi.

PASLANMAZ ÇELİK MALİYETLERİ SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Sektörün en önemli sorunlarından birinin paslanmaz çelik maliyetleri olduğunu belirten Bekir Topuz, ham madde tarafındaki vergi yükünün rekabetçiliği olumsuz etkilediğini söyledi. Son getirilen vergilerle maliyetlerin daha da arttığını belirten Topuz, bunun paslanmaz çelik kullanan tüm sektörlerde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti. Topuz, “Paslanmaz çelikte maliyetler ciddi şekilde arttı. Bu durum özellikle ihracatçı firmaları zorluyor. Biz bu vergilere karşı şimdiye kadar mücadele ettik, bundan sonra da daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.