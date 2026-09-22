Endüstriyel robotlara yoğun talep: Pazar yüzde 125 büyüdü

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IDC verilerine göre eğitim, araştırma ve ev tipi tüketici kullanımları hariç tutulan endüstriyel sınıf dört ayaklı robot pazarı, 2026'nın ilk yarısında yıllık yüzde 125,1 büyüyerek 270 milyon doları aştı.

IDC'nin küresel dört ayaklı robot raporuna göre endüstriyel uygulamalardaki kurulum sayısı 19 bin adedi aşarken, sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 260,5 arttı. Yunshenchu Technology, elektrik altyapısı denetimi, endüstriyel tesislerin kontrolü ve acil durumlarda yangınla mücadele alanlarındaki kullanımların desteğiyle endüstriyel sınıf segmentte ilk sırada yer aldı.

Ticarileşme süreci ve öne çıkan sektörler

Cnbc-e'nin aktardığına göre IDC, tüketici ve araştırma amaçlı kullanımlarla endüstriyel uygulamaların paralel şekilde ilerlediğini belirtti. Tüketici ve araştırma segmentinin üretim hacimlerini artırarak maliyetleri düşürdüğü, endüstriyel uygulamaların ise robotların ticarileşmesinde temel alan olduğu kaydedildi. Kamu sektörü ile endüstriyel üretim, dört ayaklı robotların kullanımında öne çıkan iki ana sektör oldu.

İnsansı robot satışlarında ilk resmi veriler

Robot pazarındaki bir diğer gelişme insansı robotlarda yaşandı. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun (IFR) verilerine göre, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 7 bin insansı robot satıldı. Veriler yalnızca endüstriyel ve profesyonel hizmet amaçlı insansı robotları kapsarken, tüketici, askeri ve tıbbi kullanım için üretilen robotlar kapsam dışında tutuldu. Yaklaşık 30 yıldır endüstriyel ve hizmet robotlarına ilişkin pazar verilerini derleyen IFR, insansı robot satışlarını ilk kez ayrı bir kategori olarak açıkladı.

Yapay zekâ ve veri toplama odaklı kullanım

IFR Genel Sekreteri Susan Biller, 2025 yılında kullanılan birçok insansı robotun henüz doğrudan üretken işler gerçekleştirmediğini, araştırma kurumları ve şirketler tarafından yapay zekâ modellerini geliştirecek verileri toplamak amacıyla kullanıldığını belirtti.