 ‘Endüstriyel Tasarım’a başvurular başladı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) işbirliğiyle bu yıl 19'uncusu düzenlenecek "İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2023" için başvurular başladı.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu düzenlenen yarışmalarla ana hedefin katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması olduğunu belirtti. 18 yıldır düzenledikleri bu yarışmalarla tasarımın gücünü ihracata eklemeye çalıştıklarını anlatan Tecdelioğlu, “Geldiğimiz rakamlar katma değerli ihracatta artış olduğunu gösteriyor. 2022 yılında yüzde 37 olan katma değerli ihracatın imalat içindeki payı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e yükseldi. Tasarımın öneminin giderek daha çok anlaşılıyor olmasını sevindirici buluyor, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılmasına ve özendirilmesine önem veriyoruz.” dedi.

Bu yılın konsepti "doğal afet ve acil durum"

Bu yıl, "Doğal Afet ve Acil Durum Konsepti" teması ile yapılacağı ve metal ile plastik kategorisinde düzenleneceği duyurulan yarışma, 2005 yılından itibaren tasarım ve iş dünyasında artan ilgi ile karşılanıyor. Seçici Kurul üyeleri arasında ünlü tasarımcıların, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu profesyonellerinin, Türkiye ve dünyada marka olmayı başarmış sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin ve İMMİB yetkililerinin yer aldığı yarışmalara 18 yılda 5 bin 445’ten fazla proje başvurusu alındı, 520'den fazla proje ödüllendirildi.

Her yıl birbirinden yaratıcı ve yetenekli tasarımcı ve öğrencilerin katılım gösterdiği yarışmalara katılan bazı eserler üretime geçme şansını yakalarken, proje sahibi tasarımcılar da ihracatçı firmalarda istihdam edilme imkânına kavuşuyor.

Toplam 89 tasarımcıya yurt dışında eğitim bursu verildi

Dereceye giren projelerin prototipleri yaptırılarak, yurt içi ve yurt dışında pek çok fuarda sergilenip sanayici ve tasarımcının aynı platformda buluşturulmasına imkan tanımaya devam eden yarışmalarda, her yıl öğrenci kategorilerinin birincileri İMMİB'in milli katılım organizasyonu ile katıldığı, dünyanın en büyük mutfak ve ev eşyaları fuarı olan Frankfurt Ambiente Fuarı’nda konuk ediliyor. Ayrıca birinciler Ticaret Bakanlığı'nın yarışmaya sunduğu kontenjan kapsamında eğitim ve yaşam masrafları karşılanarak yurt dışında burslu eğitime gönderiliyor. Bugüne kadar toplam 89 tasarımcının yurtdışı eğitim bursundan faydalandığı ve şu an yurt dışı bursu devam eden 24 öğrencinin daha bulunduğu yarışmayla Türk tasarım ve tasarımcısını desteklemeye devam etmek amaçlanıyor.

Ayrıca, öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin birliğe ibrazına istinaden 1000 TL’ye kadar destekleniyor.

Uluslararası yarışmalara katılım desteği

Yarışmada dereceye giren tasarımcılar ödüllü projeleri ile katıldıkları "Uluslararası Tasarım Ödülleri"nin katılım masrafları için de 500 euroya kadar birlik tarafından destekleniyor. Yarışmanın kazanılması durumunda ise Ödül Töreni'ne katılım için 1000 euroya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları yine birlik tarafından karşılanıyor.