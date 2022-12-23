‘Endüstriyel yemek sanayicisi teşvik kapsamına alınsın’

Esra ÖZARFAT

BURSA - Endüstriyel yemek üreticisi firmaların yüksek tutarlı yatırım yapmasına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı teşviklerden yararlanamadığını belirten Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bu konuda bir açılım yapılmasını beklediklerini söyledi. Bugün yatırım yapmak isteyen bir endüstriyel yemek sanayicisinin en az 1 milyon dolarlık yatırım bütçesi ayırması gerektiğini belirten Dönmez, “Bunu da tamamen özsermaye ile yapması gerekiyor. Ciddi bir katma değer üretiyoruz. Orta ölçekli bir endüstriyel yemek üreticisi mevcut müşterilerinden çok daha büyük bir yapıya, istihdama ve organizasyona sahip. Hizmet sektörü olduğumuz için bugüne kadar görmezden gelindik. Son dönemde BUYSAD ve YESİDEF destekleriyle bunu değiştirmek istiyoruz. Öte yandan endüstriyel yemek sanayinde yatırım yapıldığında alınan makineler gıda uygunluğu olduğu için çok daha yüksek maliyetli. Ayrıca gıda makineleri üretimi Türkiye’de henüz çok bakir. O nedenle biz sektör temsilcileri çoğunlukla ihtiyaçlarımıza yönelik kendi makinelerimizi kendimiz tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Türkiye’de bu alanda endüstrinin gelişmesi için de fayda sağlıyoruz” dedi.

Teşvik kapsamına alınmakla ilgili geçtiğimiz haftalarda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında faaliyet gösteren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ile değerlendirme toplantısı yaparak sıkıntılarını aktardıklarını belirten Coşkun Dönmez, özellikle ihracata açılmak isteyen endüstriyel yemek sanayicilerinin fonlardan ve teşviklerden faydalanması için yapılması gerekenleri görüştüklerini aktardı. Dönmez, ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile bir araya gelerek taleplerini ilettiklerini söyledi.

Hizmet ihracatı yapılıyor

Bursa’da 300’ün üzerinde endüstriyel yemek üreten firma bulunduğunu kaydeden Dönmez, bu firmaların günlük 450 bin yemek üretim kapasitesine sahip olduğunu, bu sayının da yüzde 85’ini BUYSAD üyesi olan 16 firmanın sağladığını vurguladı. Bursa’da 5 bin kişiyi istihdam eden sektörün yıllık iş hacminin 4 milyar lirayı aştığını vurgulayan Coşkun Dönmez, “Hizmet ihracatı konusunda da yüksek katma değere sahip bir sektörüz. Katar’da, Rusya’da, Irak, İran, Romanya gibi çevre ülkelerde hizmet veren endüstriyel yemek firmalarımız var. Hizmet ihracatı noktasında da destek bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

"Sektörün büyümesini sağlar"

Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal da endüstriyel yemek sanayinin ihtiyaç duyduğu makinelerin ihtiyaca özel olduğunu belirterek, yurt dışında yüksek maliyetlere satılan makineleri ithal etmek yerine kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek ithalatı kısmen de olsa önlediklerini söyledi. Kurdal, endüstriyel yemek sanayicilerinin yatırım teşvikleri kapsamına alınması halinde yüksek istihdam sağlayan sektörün daha da büyüyeceğini vurguladı.