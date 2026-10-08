Enerji sektöründeki 380 milyon dolarlık proje tahvil ihracatına uluslararası ödül

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye enerji sektöründe bir ilk olan 380 milyon dolarlık proje tahvili ihracı, “Yılın Proje Finansmanı İşlemi” ödülüne layık görüldü.

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklıklarından Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Mayıs 2026’da gerçekleştirilen 380 milyon dolarlık 9 yıl vadeli Senior Secured Project Bond ihracı, Global Banking& Markets (GBM) Ödülleri: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye 2026 kapsamında “Yılın Proje Finansmanı İşlemi (Project Finance Deal of the Year)” ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye enerji sektöründeki ilk proje tahvili ihracı olma özelliğini taşıyan işlem, Gürmat’ın uzun vadeli finansman yapısının güçlendirilmesine ve uluslararası borçlanma araçları piyasalarına erişiminin geliştirilmesine katkı sağladı. 9 yıl vadeli olarak gerçekleştirilen 380 milyon ABD doları tutarındaki işlem şirketin enerji yatırımlarının uzun vadeli finansmanında önemli bir araç olarak öne çıktı.

MOGAN Enerji Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, 380 milyon dolar tutarındaki bu işlemin, uzun vadeli finansman yapısını güçlendirirken uluslararası borçlanma araçları piyasalarındaki konumlarını da destekleyen önemli bir adım olduğunu bildirdi. Aygün, enerji yatırımlarını güçlü ve sürdürülebilir finansman yapılarıyla desteklemeye devam edeceklerini aktardı.