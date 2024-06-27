10. Nükleer Santraller Zirvesi 2 Temmuz’da başlıyor

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük buluşması için nükleer enerji sektörünün liderleri İstanbul’a gelecek. Nükleer enerjiye liginin en yeni ve hızla büyüyen oyuncusu Türkiye’nin, Akkuyu NGS sonrası yeni konvansiyonel santral ve küçük modüler reaktör planları hakkındaki gelişmeleri NPPES’te paylaşılacak.

“NPPES Türk sanayicileri için okul oldu”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç konuyla ilgili, “Nükleer enerji yatırımları, Türkiye’nin ileri teknoloji hamlesinin en önemli bileşenlerinden biri. NPPES, Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’daki nükleer enerji yatırımlarıyla ilgilenen global oyuncularla sanayicilerimizin buluşmasını ve bu alandaki fırsatları doğru analiz etmelerini sağlayarak, katma değerli ürün üreten ve ihracat gücü olan yerli nükleer sanayinin gelişmesine destek oluyor. Geçtiğimiz 10 yılda NPPES, Türk sanayicilerinin nükleer enerjideki iş alanlarını öğrendikleri bir okul haline dönüştü. NPPES’te bu yıl Akkuyu NGS’nin yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan ikinci ve üçüncü konvansiyonel nükleer santraller ile küçük modüler reaktör (SMR) yatırımlarında sanayicilerimizi bekleyen önemli iş alanlarıyla ilgili ikili görüşmeler yapılacak” diye konuştu.

“Enerjide arz güvenliği nükleere olan ilgiyi artırdı”

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise şunları söyledi: “Karbon nötr hedeflerine ulaşma ve enerjide arz güvenliğinin sağlanması günümüzde ülkelerin en önemli milli meselesi haline geldi. Dünyada nükleer enerjiye olan ilgi artarak devam ediyor. Bu doğrultuda Türkiye gibi Çin, Amerika, Fransa ve Polonya konvansiyonel nükleer enerji yatırımlarına hız verdi. Nükleer enerji sektörünün gelecek yüzü SMR’lere talep de gün geçtikçe artıyor. NPPES’te ülkelerin enerji karmalarında nükleerin payının artırılması için teknolojik gelişmelerin etkileri konuşulacak. Türk sanayicilerimizin nükleer enerji alanında kazandıkları kabiliyetlerle yeni projelerdeki iş birliği potansiyellerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için de NPPES önemli bir zemin oluşturacak.”

Nükleer enerji sektörünün geleceği konuşulacak

NPPES, karar vericileri, nükleer enerjinin global oyuncularını, tedarikçileri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını, yerli ve yabancı nükleer enerji uzmanları ile profesyonellerini bir araya getirecek. NPPES’te yerli sanayinin mevcut ve gelecekteki nükleer enerji projelerine hazırlanması, Akkuyu NGS’de bekleyen iş fırsatları, nükleer enerji finansmanı, SMR’lerin geleceği ve nükleer santral inşaatındaki en yeni teknolojiler ile ilgili oturumlar gerçekleşecek.

INPPES Fuarcılık tarafından hayata geçirilen 10. Nükleer Santraller Zirvesi, bu yıl Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (New Nuclear Watch Institute - NNWI), Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ve Kore Nükleer Derneği tarafından resmi olarak da destekleniyor.