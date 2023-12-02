118 ülke, yeşil dönüşüm için düğmeye bastı

Bu yıl başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Küresel Karbonsuzlaşmayı Hızlandırma girişimi açıklandı.

Taahhüdü imzalayan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Brezilya, Japonya, İngiltere, Meksika, Polonya, Almanya, Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Kenya, Hollanda, Nijerya ve İspanya yer alıyor. Türkiye, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'nın söz konusu taahhütte henüz imzası bulunmuyor.

Öte yandan, girişim kapsamında küresel petrol üretiminin yüzde 40'ından fazlasını temsil eden 50 şirket, Petrol ve Gaz Karbonsuzlaştırma Sözleşmesini (OGDC) imzaladı.

Ülke liderleri, yıllık küresel ortalama enerji verimliliği iyileştirme oranını 2030'a kadar her yıl ikiye katlayarak %2'den %4'ün üzerine çıkarmayı kabul etti.

Çin ve Hindistan taahhüdü desteklemedi

BAE, Avrupa Birliği ve ABD liderliğindeki taahhütte, yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılmasının, en geç 2050 yılına kadar CO2 yayan fosil yakıtların dünyanın enerji sisteminden çıkarılmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Çin ve Hindistan 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması yönünde destek sinyali verse de bugün günü ikisi de genel taahhüdü desteklemedi.

Çevre sözleşmesinde ayrıca "kömürlü termik santrallerin azaltılması" ve yeni kömürle çalışan elektrik santrallerinin finansmanına son verilmesi yönünde çağrıda da bulunuldu. Aynı zamanda küresel enerji verimliliği oranının 2030 yılına kadar iki katına çıkarılması hedefini de gerektiriyordu.

Bu taahhüt, enerji sektörünün karbondan arındırılmasını amaçlayan Cumartesi günü yapılan diğer COP28 duyuruları arasında yer aldı. Bunlar arasında nükleer enerjinin artırılması, metan emisyonlarının azaltılması ve kömür enerjisine yönelik özel finansmanın kısıtlanması yer alıyordu.

Dünya Bankası fonuna 100 milyon dolar

COP28 Başkanı Sultan Al Jaber Cumartesi günü yaptığı açıklamada, BAE'nin, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmak amacıyla Dünya Bankası'nın fonuna 100 milyon dolar katkıda bulunduğunu söyledi. Ayrıca emisyonları azaltmak için ekonomi çapında ulusal hedefler çağrısında bulundu.

Biden yönetimi Cumartesi günü, ABD petrol ve gaz endüstrisinden metan salımına karşı önlem almayı amaçlayan nihai kuralları da açıkladı.

15 ulusal program oluşturulacak

Dünya Bankası ayrıca pirinç üretimi, hayvancılık faaliyetleri ve atık yönetimi gibi faaliyetlerden kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmak için 15 ulusal program oluşturacak 18 aylık bir "metan azaltımı planı" da hazırladı.

EIB, 300 milyon euroluk kredi limitini görüşüyor

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Brezilya Kalkınma Bankası , su ve kanalizasyon sektörlerine odaklanarak 326,8 milyon dolara (300 milyon Euro) kadar olası bir kredi limitini görüşüyor . Her iki taraf da daha fazla temiz enerji yatırımını desteklemek ve yenilenebilir enerjinin ve Amazon bölgesinin gelişimini desteklemek için Brezilya'daki işbirliğinin güçlendirilmesini tartıştı.