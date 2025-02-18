1,5 milyar dolar yatırım yapmışlardı! Alman şirketten Türkiye hamlesi: 600 milyon dolar teklif bekleniyor

Uzun vadede kömür işinden çıkmayı planlayan Alman şirketi Steag Power GmbH Türkiye’de bulunan santralını satmak istiyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Steag ve sahibi İspanyol özel sermaye şirketi Asterion Industrial Partners’ın İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’deki yüzde 51’lik payları için alıcı arayışını girdiklerini belirttiler. İsken olarak bilinen şirket, Türkiye’nin güneyindeki 1.320 megavatlık Sugözü termik santralini işletiyor.

Teklifler 600 milyon dolar civarında

Söz konusu paylara yönelik tekliflerin 600 milyon dolar civarında olmasının beklendiğini ifade eden bazı kaynaklar, sürecin henüz erken bir aşamada olduğunu ve bir satışın gerçekleşmeme ihtimali olduğunu da sözlerine eklediler.

1,5 milyar dolar yatırım yapmışlardı

Internet sitesine göre Steag, Akdeniz kıyısındaki tesisi inşa etmek için 2000-2004 yılları arasında 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. Şirketin portföyünde Almanya’da altı noktada daha küçük kömür santralleri de bulunuyor.

Yüzde 49'luk kısım Oyak'a ait

İsken paylarının kalan yüzde 49’luk kısmı ise Oyak’ın enerji birimine ait.

Steag 2030 yılına kadar kömürden tamamen çıkmış olmayı planlıyor. Buna karşılık Türkiye, son enerji stratejisinde bu yıl 21,1 gigawatt olan kapasitenin 2035 yılına kadar 24,3 gigawatt’a çıkmasını öngörerek kullanımını artırmayı bekliyor.

Danışmanlık şirketi Ember’in verilerine göre, Türkiye geçen yıl Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük kömürden elektrik üreten ülkesi haline geldi.