36 yılın en sert düşüşü: Suudi Arabistan’ın petrol üretimi Körfez Savaşı sonrası dipte

Suudi Arabistan, ABD-İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nden yapılan ihracatın aksamasıyla OPEC'e ham petrol üretiminin Nisan 2026’da 1990'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

OPEC aylık raporunda, Suudi Arabistan’ın nisan ayında petrol üretiminin günde 651 bin varil daha azalarak 6 bin 316 milyon varile düştüğünü bildirdi. Şubat ayından bu yana yaşanan kayıp yüzde 42'ye çıkarken, 36 yıl önce OPEC üyesi Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle başlayan Körfez Savaşı sonrası en büyük kayıp oldu.

Petrol talebi tahmini düşürüldü

OPEC raporunda İran savaşı nedeniyle 2026 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminlerini günlük 1,4 milyon varilden 1,2 milyon varile düşürdü.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle Nisan'da önceki aya göre 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı da bugün yayınladığı aylık raporunda, dünya talebinin bu yıl günde 420 bin varil azalacağını ve bunun 2020'deki Covid pandemisinden bu yana en sert düşüş olacağını belirtti.