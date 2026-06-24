4 ayın en düşük seviyesi! Petrol savaş öncesindeki seviyesine indi

Brent petrolün varil fiyatı, İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez 75 doların altına geriledi. Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin sayısındaki artış, enerji piyasalarında arz endişelerini azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Ayrıca ABD ve İran’dan savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret eden açıklamalar da petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Tanker trafiği normale dönüyor

Küresel petrol göstergesi Brent, gün içinde yüzde 3,1’e kadar değer kaybederek 27 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine indi. Öte yandan Uluslararası Denizcilik Örgütü, Basra Körfezi’ndeki güvenlik güvencelerinin sağlanmasının ardından yüzlerce geminin bölgeden güvenli şekilde ayrılmasına izin verildiğini duyurdu.

Petrol akışı hızlandı, fiyatlar sert düştü

Petrol fiyatları, çatışmaların en yoğun döneminde gördüğü zirve seviyelerden yaklaşık yüzde 40 geriledi. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat trafiğinin kademeli olarak normale dönmesi, savaş sırasında yaşanan aksaklıkları gidermek için uygulanan alternatif lojistik çözümlerin etkisini güçlendirdi. Petrol akışının yeniden hız kazanmasıyla birlikte, son haftalarda yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’nin Basra Körfezi üzerinden yaklaşık 60 milyon varil petrol ihraç ettiği belirtildi.

Ağustos vadeli Brent petrolü, Londra saatiyle 12:54'te varil başına yüzde 3 düşüşle 74,76 dolara geriledi. WTI petrolü ise yüzde 3 düşüşle varil başına 71,04 dolara geriledi.