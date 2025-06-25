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AB, gaz depolarına dair doluluk kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor!

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yer altı doğal gaz depolarının dolum kurallarını gevşetmek konusunda anlaştı.

Haber Merkezi
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AB, gaz depolarına dair doluluk kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor!
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AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında doğal gaz depolama yükümlülüklerine ilişkin kurallarda yapılacak değişikliklerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Yükümlülükler 2027 sonuna kadar uzatılacak

Buna göre, üye ülkelerin gaz depolama konusundaki yükümlülükleri 2027 sonuna kadar uzatılacak. Mevcut durumda yüzde 90 olan bağlayıcı doğal gaz depo dolum hedefi korunacak.

Daha önce 1 Kasım tarihi olarak belirlenen doluluk seviyesine ulaşılması hedefi, 1 Ekim-1 Aralık dönemi olarak esnetilecek. Ayrıca, üye ülkelere değişen piyasa koşulları ve piyasa dalgalanmaları halinde ilave kolaylıklar sağlanacak.

AP tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek

Yeni kurallar, AB Konseyi ve AP tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. AB'nin gaz depolama kuralları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle 2022'de uygulanmaya başlanmıştı.

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