ABD, enerji fiyatlarındaki artış karşısında petrol şirketleriyle acil toplantı yapıyor

Küresel petrol fiyatları perşembe günü yaklaşık yüzde 4,6 artışla varil başına 99 doların üzerine çıktı. ABD-İran barış görüşmelerinin Orta Doğu'daki enerji arzı üzerindeki baskıyı giderip gidermeyeceğine ilişkin belirsizlik, fiyat artışında belirleyici rol oynadı. Söz konusu fiyat seviyeleri, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinin hemen ardından yaşanan dönemi anımsatıyor.

Görüşme, Başkan Trump tarafından kurulan ve İçişleri Bakanı Doug Burgum ile Enerji Bakanı Chris Wright'ın ortak liderliğini yürüttüğü Ulusal Enerji Egemenliği Konseyi'nin koordinasyonuyla Beyaz Saray tarafından organize edildi.

Yüksek enerji fiyatları, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler açısından ciddi bir siyasi risk unsuru olarak öne çıkıyor. Beyaz Saray sözcüsü Taylor Rogers, iki bakanın petrol ve gaz şirketi yöneticileriyle sürekli temas halinde olduğunu belirterek "Başkan, ilk günden bu yana şirketleri 'Delin, bebek, delin' diyerek üretime teşvik etti" dedi.