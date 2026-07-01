ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 26 Haziran ile sona eren haftada 6 milyon 72 bin varil azaldı.

Piyasa beklentisi stokların 4 milyon 50 bin varil gerilemesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stoklarında 765 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

Benzin stokları aynı dönemde 2 milyon 106 bin varil azaldı. Beklenti 906 bin varillik düşüş yönündeyken, önceki hafta stoklar 1 milyon 238 bin varil artmıştı.

Distilat stokları ise 852 bin varil azalacağı beklentisine karşılık 2 milyon 922 bin varil yükseldi. Distilat stoklarında bir önceki hafta 1 milyon 447 bin varillik artış gerçekleşmişti.

ABD'nin önemli teslimat merkezi Cushing'deki ham petrol stokları 503 bin varil arttı. Önceki hafta Cushing stokları 982 bin varil azalmıştı.

Kalorifer yakıtı stokları 205 bin varil yükselirken, önceki haftadaki artış 405 bin varil olmuştu.

ABD'nin ham petrol ithalatı haftalık bazda günlük 180 bin varil azaldı. Bir önceki hafta ithalat günlük 226 bin varil artmıştı.

Rafine petrol ürünü ithalatı ise günlük 213 bin varil yükseldi. Önceki hafta bu kalemde günlük 152 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

Ham petrol işleme miktarı günlük 76 bin varil arttı. Bir önceki hafta işleme miktarı günlük 205 bin varil azalmıştı.