ABD ham petrol stokları geriledi, fiyatlar 2 doların üzerinde arttı

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Petrol fiyatları ABD stok verisiyle güçlü yükseldi

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının gerilemesinin arz endişelerini artırmasının etkisiyle çarşamba günü erken işlemlerde varil başına 2 doların üzerinde yükselerek önceki seansta yaşanan kayıpların bir bölümünü telafi etti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 artışla 86,80 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 3,4 değer kazanarak 81,95 dolardan işlem gördü.

PI verileri ABD ham petrol stoklarında 3,3 milyon varillik düşüşe işaret etti

Piyasa kaynaklarının Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırdığı bilgilere göre, 24 Temmuz'da sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları yaklaşık 3,3 milyon varil azaldı. Aynı dönemde benzin stokları 918 bin varil, distilat yakıt stokları ise 355 bin varil artış gösterdi.

Piyasaların odağında şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı resmi petrol stok verileri bulunuyor.

OPEC+ üretim artışına ara vermeyi değerlendiriyor, petrol toparlandı

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise Reuters'a konuşan kaynakların aktardığı OPEC+ haberleri oldu. Buna göre grup, gönüllü üretim kesintileri kapsamında piyasaya geri dönen varillerin sürecinin tamamlanmasının ardından ekim ayından itibaren planlanan petrol üretim artışlarını üç ay süreyle durdurmayı değerlendiriyor.

Öte yandan petrol fiyatları, ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik temasların yeniden başlayabileceği beklentisiyle salı günü yaklaşık yüzde 5 gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesine inmişti.

Trump'tan İran mesajı: Görüşmeler sürüyor, saldırı seçeneği masada

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda iki haftadır devam eden ABD hava saldırılarını durdurmasının ardından salı günü Fox News'e yaptığı açıklamada, İran ile "olumlu görüşmeler" yürütüldüğünü söyledi. Trump, müzakerelerden sonuç alınamaması halinde yeni askeri operasyonların gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

İran ise ABD ile yeniden müzakere masasına oturmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu yöndeki haberleri reddetti.

Hürmüz Boğazı için yeni plan: Umman'dan İran'a ticareti normalleştirme teklifi

Reuters'a konuşan Körfezli bir kaynak ile Batılı bir diplomatın aktardığına göre Umman, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin İran'a yeni bir plan sundu. Körfez ülkelerinin destek verdiği teklifte, boğazı kullanan gemilerden gönüllülük esasına dayalı geçiş ücreti alınması öngörülüyor.

Söz konusu planın, savaş nedeniyle aksayan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin yeniden normalleşmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.