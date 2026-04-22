ABD ham petrol ve akaryakıt stokları geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre 17 Nisan ile biten haftada ABD ham petrol stokları 4,47 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1,8 milyon varil azalması yönündeydi. Önceki hafta ham petrol stoklarında 6 milyon 101 bin varil artış olmuştu.

Benzin stokları aynı haftada 5 milyon 165 bin varil geriledi. Beklenti 1 milyon 333 bin varil düşüş yönündeydi. Önceki veri 626bin varil artışa işaret etmişti.

Distile yakıt stokları 4,59 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi 2,5 milyon varil düşüş olurken, önceki hafta 3 milyon 363 bin varil gerileme kaydedilmişti.

Cushing ham petrol stokları 678 bin varil arttı. Önceki hafta bu kalemde 1 milyon 684 bin varil azalış olmuştu.

Haftalık ham petrol rafineri kullanımına ilişkin veri 240 bin varil düşüş gösterdi. Önceki veri 145 bin varil azalış seviyesindeydi.