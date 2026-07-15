ABD ile İran gerilimi petrolü uçurdu! Brent 85 doları aştı, 100 dolar uyarısı geldi

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve Tahran yönetiminin bölgedeki ABD hedeflerine saldırılar düzenlemesiyle birlikte üst üste üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü.

Jeopolitik gerilimin küresel arz güvenliğine yönelik endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'e yakın prim yaparak 85 doların üzerinde işlem görüyor. Brent petrol, önceki işlem gününü de yaklaşık yüzde 2 yükselişle tamamlayarak son bir ayın en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.

Hürmüz Boğazı alarmı: Arz endişesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı

Petrol fiyatlarındaki yükselişte en önemli etken, Hürmüz Boğazı'nda yeniden artan arz kesintisi endişeleri oldu. ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar başlamadan önce küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte biri bu kritik su yolundan gerçekleştiriliyordu.

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran'a ait askeri kabiliyetleri zayıflatmak amacıyla yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İran ise geçen hafta yeniden tırmanan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurdu. Bu gelişme, haziran ayında sağlanan kırılgan ateşkesin fiilen sona erdiğine yönelik değerlendirmeleri güçlendirirken, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri de yeniden artırdı.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: "Enerji tesislerini en son vuracağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran'ın enerji altyapısını henüz hedef almadıklarını belirterek, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran ordusu, Ürdün'deki Azrak Üssü'nde bulunan ABD unsurlarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Pentagon ise söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İran Devrim Muhafızları da Bahreyn ve Kuveyt'teki silah ve mühimmat depolarını hedef aldığını öne sürdü. Ancak Reuters, bu iddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığını aktardı.

Analistler: Hürmüz'de gerilim artarsa 100 dolar senaryosu masada

Cnbc-E'de yer alan habere göre Phillip Nova Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, fiziki petrol piyasasında şu aşamada arzın yeterli seviyede olduğunu ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir gerilim ya da İran'ın petrol ihracatına yönelik ek yaptırımların piyasalardaki risk algısını hızla yükseltebileceğini belirtti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer ise Körfez bölgesindeki enerji altyapısının zarar görmesi halinde petrol fiyatlarının kısa vadede yeniden 100 dolar seviyesine yaklaşmasının güçlü bir olasılık olduğunu ifade etti.

Waterer, buna karşın diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 75-80 dolar bandında dengelenebileceğini söyledi.

Analistler, jeopolitik risk priminin petrol fiyatları üzerinde etkisini sürdürdüğüne dikkat çekerken, tarafların diplomatik çözüme yönelme ihtimalinin de tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor.