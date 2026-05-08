ABD - İran çatışması alevlendi, petrol fiyatı yükseldi

Brent petrol vadeli işlemleri, perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta yüzde 7,5'e varan bir artış gösterdi.

Cuma sabahı Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme görüldü. Küresel referans niteliğindeki Brent petrolün varil fiyatı sabah işlemlerinde 101,12 dolar seviyesinde işlem gördü.

Taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı

Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı’nda, 7 Nisan’da ilan edilen ateşkesin ardından tarafların karşılıklı ateş açmasıyla tırmanan gerilim sonucu gerçekleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), üç güdümlü füze muhribinin İran'a ait füzeler, dronlar ve küçük teknelerle saldırıya uğraması üzerine İran'a yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

İran'ın Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı ise ABD'yi, boğaz yakınlarında bir İran petrol tankerine ve başka bir gemiye saldırarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İran askeri makamları ayrıca ABD'nin Keşm Adası da dahil olmak üzere sivil alanları hedef aldığını öne sürdü.

Enerji piyasalarında arz tedirginliği devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada çatışmaların etkisini önemsemeyerek ateşkesin yürürlükte olduğunu ifade etti.

İran devlet televizyonu Press TV de bölgedeki durumun normale döndüğünü duyurdu.

Ancak şubat ayı sonundan bu yana, petrol tankerlerine yönelik saldırı tehditleri nedeniyle boğazdaki deniz trafiği durma noktasına geldi.

Brent petrol fiyatları, günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık oluşması nedeniyle savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 40 yükseldi. Artan jeopolitik gerilim Asya borsaları üzerinde de baskı yarattı.

Japonya, Güney Kore ve Hong Kong’daki ana endeksler cuma günü yüzde 1’in üzerinde düşüşle açılış yaptı. Wall Street’te ise S&P 500 endeksi, önceki gün kaydettiği tarihi zirvenin ardından seansı kayıpla tamamladı.