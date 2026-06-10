ABD-İran gerilimi tırmandı, petrol fiyatları yükseldi

Petrol, ABD’nin düşürülen bir Amerikan helikopterine karşılık İran’ı hedef alan yeni saldırılar düzenlemesinin ardından değer kazandı. Söz konusu gelişme, bölgede son haftalarda yaşanan çatışmaların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan kırılgan ateşkesi yeniden riske attı.

Petrol fiyatları yükseldi

Brent petrol varil başına 93 doların üzerine çıkarak yüzde 2’ye kadar yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) 90 dolara kadar tırmandı. Ancak ABD’nin kısa süreli misilleme operasyonunun sona erdiğini açıklamasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.

İran ise buna karşılık olarak Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu’na insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı. Haberi İran devlet televizyonu IRIB duyurdu.

ABD'den İran'a misilleme saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X platformunda yaptığı açıklamada, İran’a yönelik “meşru müdafaa saldırılarının” Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, Umman açıklarında bir Apache helikopterinin vurulmasına karşılık verildiği ifade edilerek, “Bu operasyon, İran’ın haksız saldırganlığına karşı orantılı bir yanıttır” denildi.

Trump, "Karşılık verilecek" demişti

İran devlet medyasının aktardığına göre, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası en az altı patlamayla sarsılırken, stratejik su yoluna yakın konumdaki Cask bölgesi de saldırıların hedefi oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, boğazda devriye görevi yapan bir Amerikan helikopterine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuş ve buna karşılık verileceğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son çatışmaların ardından yaptığı açıklamada ülkesinin herhangi bir saldırı ya da tehdide karşılık vermekten geri durmayacağını söyledi. İran ordusu da bölgede bulunan çeşitli ABD üslerine yönelik operasyonlar düzenlediğini duyururken, saldırıların kapsamı ve hedeflerine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ABD'nin İran saldırıları ateşkes umutlarını zora soktu

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları, bölgede güçlükle sürdürülen ateşkesin yanı sıra taraflar arasında daha kapsamlı ve kalıcı bir uzlaşı sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları da tehlikeye soktu. ABD Başkanı Donald Trump ise hafta başında İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşanmasına rağmen barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ve diplomatik sürecin devam ettiğini sık sık vurgulamıştı.

ABD ham petrol stoklarında eylülden bu yana en sert düşüş

Öte yandan, Bloomberg’in gördüğü Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD’nin ham petrol stokları geçen hafta 9,1 milyon varil azaldı. Resmî veriler tarafından da doğrulanması halinde bu, eylül ayından bu yana görülen en büyük stok düşüşü olacak. ABD stokları hâlihazırda son dört ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Bu durum, alıcıların Basra Körfezi’nden kaybedilen petrol arzını telafi etmeye çalışması nedeniyle küresel arzın daraldığını gösteriyor.