ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme petrolü baskıladı: Barış umudu fiyatları düşürdü

Petrol fiyatları, Washington ile Tahran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair işaretlerin etkisiyle geriledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni tehdit açıklamaları, müzakerelere ilişkin iyimserliği gölgeleyerek görüşmelerin kırılgan bir zeminde ilerlediğini ortaya koydu.

Brent petrol, gün içinde yüzde 2,2'ye varan yükseliş kaydetmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek varil başına yaklaşık 79 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise 75 dolar seviyelerinde işlem gördü. İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelere arabuluculuk eden Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritasında mutabakata vardı. Teknik düzeydeki müzakerelerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Üst düzey görüşme, tarafların geçen hafta bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından gerçekleştirildi. Ancak süreç, hafta sonu İran'ın İsrail'i Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlaması ve Hürmüz Boğazı'nı kapattığını öne sürmesiyle yeniden gerilim kazandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise X üzerinden yaptığı açıklamada, İsviçre'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi yönünde önemli mesafe kat edilmesini sağladığını belirtti.

Gerilimle başlayan müzakerelerde Hürmüz ve ateşkes masadaydı

Müzakereler, İran basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından Tahran yönetiminin görüşmeleri askıya aldığı yönündeki haberlerin çıkmasıyla gergin bir atmosferde başladı. Buna karşın konuya yakın kaynaklar, taraflar arasındaki temasların İsviçre'de pazartesi sabahının ilk saatlerine kadar devam ettiğini belirtti. Görüşmelere katılan üst düzey bir ABD'li diplomata göre, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasını sağlayacak düzenlemeler ile İsrail ve Hizbullah arasında Güney Lübnan'da sağlanan ateşkesin uygulanmasına yönelik adımlar da masadaki başlıklar arasında yer aldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığı yönündeki iddialara rağmen, hafta sonu boyunca su yolundan milyonlarca varillik petrol sevkiyatı kesintisiz şekilde devam etti.

Petrolde aşırı iyimserlik uyarısı: Riskler hâlâ masada

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar ise, “Piyasaların Orta Doğu’dan petrol akışının kalıcı şekilde yeniden başlayacağı konusunda aşırı iyimser kaldığını düşünüyoruz” dedi.

Dhar, üretime ilişkin belirsizlikler ile gemilerin bölgeye dönmeye istekli olup olmayacağının petrol akışını baskılamaya devam edebileceğini belirtti.