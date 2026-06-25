ABD petrol stoklarındaki düşüş kalıcı bir fiyat yükselişini tetikler mi?

ABD ticari ham petrol stokları, analistlerin 4,5 milyon varillik azalış tahminini aşarak 6,1 milyon varil eridi. EIA raporuna göre toplam envanter, 5 yıllık mevsimsel ortalamanın %7 altına indi. Ancak rafinerilerin kapasite düşürmesine rağmen benzin stokları 2,1 milyon varil, distilat stokları ise 3,1 milyon varil arttı. İşlenmiş ürünlerdeki bu sürpriz birikim, yaz sezonuna rağmen tüketici talebinde yavaşlama yaşandığını gözler önüne serdi.

Fiziki teslimat noktası Cushing depoları ise 1,1 milyon varil düşüşle Ekim 2014'ten beri en düşük seviyeye geriledi. Stratejik rezervden (SPR) piyasaya sürülen 9,1 milyon varillik acil durum arzı da eklenince, ham petroldeki tüketim dinamiklerinin aslında çok daha derin bir erime içinde olduğu görülüyor. Rafine ürünlerdeki talep düşüklüğü ise ham petroldeki bu dev düşüşün fiyatları tetikleme potansiyelini baskılıyor.

Küresel arz sıkışıklığı ve makroekonomik baskıların çatışması

Ham petrol ithalatı günlük 436 bin varil artarken, küresel talep nedeniyle ihracatın da günlük 342 bin varil yükselmesi iç piyasadaki stok erimesini hızlandırıyor. Ancak yüksek faiz ortamı ve enflasyon baskıları, ulaştırma sektöründe beklenen tüketim iştahını frenliyor. Bu durum, ham petrol ile nihai ürün pazarı arasında net bir fiyatlama uçurumu yaratıyor.

Jeopolitik düzlemde bu erime, OPEC+ kesintileriyle birleştiğinde önümüzdeki aylar için ciddi bir arz açığı riski barındırıyor. Küresel ticaret yollarındaki riskler sürerken, ABD'nin stratejik depolarını yeniden doldurma ihtiyacı fiyatlar için taban desteği oluşturacaktır. Ancak makroekonomik yavaşlama ve zayıf iç talep, depolardaki bu erimenin petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş trendi başlatmasını engelliyor ve piyasayı yatay bir dengeye zorluyor.

Rafineri kar marjları ve finansal piyasalara yansıma

Akaryakıt ürünlerindeki stok artışı, ham petrol maliyetleri yükselirken rafinerilerin kar marjlarının daralmasına yol açıyor. Bu dengesizlik, enerji hisseleri üzerinde baskı oluşturarak borsa endekslerinde dalgalanmaları tetikliyor. Ham petrol fiyatındaki yukarı yönlü isteğe karşılık, rafine ürün vadeli işlem kontratlarında satış baskısının ağır bastığı gözleniyor.

Para politikası cephesinde ise enerji maliyetlerindeki bu karmaşık seyir, merkez bankalarının enflasyon tahminlerini doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarının gerilemesi kısa vadede tüketici enflasyonunu rahatlatsa da, ham maddedeki yapısal sıkışıklık orta vadeli riskleri canlı tutuyor. Küresel piyasalarda pozisyonlar dengelenirken fiziki stok seviyeleri yakından izlenmeye devam ediyor.