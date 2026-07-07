ABD stratejik petrol rezervinde tarihi dip: Küresel enerji kalkanı zayıflıyor mu?

Küresel enerji piyasalarının en önemli finansal ve stratejik tamponlarından biri olan ABD stratejik petrol rezervi, son resmi veriler ışığında kritik bir eşiğe geriledi. Envanter verileri, stratejik stokların 319,5 milyon varil seviyesine inerek 1983 Nisan döneminden bu yana kaydedilen en düşük hacme işaret ettiğini ortaya koyuyor. 1970'lerdeki petrol ambargolarının ardından olası arz krizlerine karşı bir sigorta olarak inşa edilen bu mekanizmadaki erime, enerji jeopolitiğindeki manevra alanını da daraltıyor.

Arz şokuna karşı acil müdahale stratejisi

Söz konusu hacim kaybının temel nedeni, küresel piyasalarda yaşanan tedarik kesintilerini dengeleme ve iç piyasadaki enflasyonist akaryakıt fiyatlarını dizginleme çabaları olarak öne çıkıyor. ABD yönetimi, bu doğrultuda rezervlerden toplam 172 milyon varillik bir ham petrol salınımı taahhüt ederek süreci yönetmeye çalıştı. Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkelerin küresel çapta taahhüt ettiği acil durum paketlerinin merkezinde yer alan bu hamle, kısa vadeli arz güvenliğini sağlama noktasında kritik bir rol üstlendi.

Toplam envanterde yapısal aşınma

Stratejik hamlelerin neticesinde, ham petrol fiyatlarındaki agresif yükseliş trendi belirli ölçüde törpülendi. Ancak madalyonun diğer yüzünde, ticari ve stratejik stokların toplamından oluşan ülke envanterinin şubat ayından bu yana 120 milyon varilin üzerinde eksilerek 734 milyon varile inmesi yer alıyor. Hem ticari hem de ulusal stokların 1980'li yılların normlarına geri dönmesi, küresel ölçekte meydana gelebilecek yeni bir jeopolitik kırılmada ya da büyük ölçekli doğal afetlerde koruma kalkanının zayıflaması anlamına geliyor.

Geri alım süreci ve piyasa projeksiyonları

Stratejik depoların yeniden tarihsel norm olan 600 milyon varil bareminin üzerine çıkarılmasının uzun yıllara yayılabileceği öngörülüyor. Boşalan rezervlerin ikamesi için hükümetin fiyatların belirli bir taban seviyeye oturmasını beklemesi ve piyasadan kademeli alımlara gitmesi planlanıyor. Önümüzdeki süreçte bu stratejik açığın kapatılması adına, ABD içindeki yerli kayaç petrolü üreticilerine yönelik üretim artırma baskılarının yoğunlaşması ve enerji politikasında yeni teşvik modellerinin devreye girmesi bekleniyor.