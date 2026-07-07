ABD stratejik petrol rezervinde tarihi dip: Küresel enerji kalkanı zayıflıyor mu?
ABD stratejik petrol rezervi, arz şoklarını dengelemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucu 319,5 milyon varile gerileyerek 1983'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yürütülen fiyat baskılama operasyonlarının bir parçası olan bu tarihi çekilme, kısa vadede akaryakıt fiyatlarını baskılasa da orta vadede ulusal enerji güvenliği için risk oluşturuyor. Depoların yeniden ikmali ise uzun vadeli bir sürece yayılan zorlu bir meydan okuma olarak öne çıkıyor.
Küresel enerji piyasalarının en önemli finansal ve stratejik tamponlarından biri olan ABD stratejik petrol rezervi, son resmi veriler ışığında kritik bir eşiğe geriledi. Envanter verileri, stratejik stokların 319,5 milyon varil seviyesine inerek 1983 Nisan döneminden bu yana kaydedilen en düşük hacme işaret ettiğini ortaya koyuyor. 1970'lerdeki petrol ambargolarının ardından olası arz krizlerine karşı bir sigorta olarak inşa edilen bu mekanizmadaki erime, enerji jeopolitiğindeki manevra alanını da daraltıyor.
Arz şokuna karşı acil müdahale stratejisi
Söz konusu hacim kaybının temel nedeni, küresel piyasalarda yaşanan tedarik kesintilerini dengeleme ve iç piyasadaki enflasyonist akaryakıt fiyatlarını dizginleme çabaları olarak öne çıkıyor. ABD yönetimi, bu doğrultuda rezervlerden toplam 172 milyon varillik bir ham petrol salınımı taahhüt ederek süreci yönetmeye çalıştı. Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkelerin küresel çapta taahhüt ettiği acil durum paketlerinin merkezinde yer alan bu hamle, kısa vadeli arz güvenliğini sağlama noktasında kritik bir rol üstlendi.
Toplam envanterde yapısal aşınma
Stratejik hamlelerin neticesinde, ham petrol fiyatlarındaki agresif yükseliş trendi belirli ölçüde törpülendi. Ancak madalyonun diğer yüzünde, ticari ve stratejik stokların toplamından oluşan ülke envanterinin şubat ayından bu yana 120 milyon varilin üzerinde eksilerek 734 milyon varile inmesi yer alıyor. Hem ticari hem de ulusal stokların 1980'li yılların normlarına geri dönmesi, küresel ölçekte meydana gelebilecek yeni bir jeopolitik kırılmada ya da büyük ölçekli doğal afetlerde koruma kalkanının zayıflaması anlamına geliyor.
Geri alım süreci ve piyasa projeksiyonları
Stratejik depoların yeniden tarihsel norm olan 600 milyon varil bareminin üzerine çıkarılmasının uzun yıllara yayılabileceği öngörülüyor. Boşalan rezervlerin ikamesi için hükümetin fiyatların belirli bir taban seviyeye oturmasını beklemesi ve piyasadan kademeli alımlara gitmesi planlanıyor. Önümüzdeki süreçte bu stratejik açığın kapatılması adına, ABD içindeki yerli kayaç petrolü üreticilerine yönelik üretim artırma baskılarının yoğunlaşması ve enerji politikasında yeni teşvik modellerinin devreye girmesi bekleniyor.