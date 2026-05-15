ABD ve Çin arasında Hürmüz görüşmesi: Çin enerjide ABD’ye mi yöneliyor?

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında gerçekleşen kritik liderler zirvesinin ardından yayınlanan resmi görüşme raporu, küresel enerji piyasalarında yeni bir süreci başlattı. Resmi açıklamaya göre Çin, enerji arz güvenliğini tehdit eden Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı düğümünü çözmek istediklerini belirten bir irade beyanında bulunarak, bu riski dengelemek adına ABD’den ham petrol satın alma hacmini artırmaya hazır olduklarını bizzat Trump'a iletti. Washington bu resmi beyanı Amerikan enerji sektörü için tarihi bir ihracat zaferi ve Çin'in geri adımı olarak sunarken, madalyonun diğer yüzündeki çıplak gerçekler çok daha karmaşık bir tabloya işaret ediyor.

ABD limanlarının kapasitesi ve Çin’in yüksek ithalat hacmi

İlk büyük belirsizlik, fiziksel kapasite ve lojistik sınırlarda ortaya çıkıyor. Çin, günde yaklaşık 11 ila 12 milyon varil ham petrol ithal ederek bu alanda açık ara dünya liderliğini elinde bulunduruyor. Buna karşılık ABD’nin toplam günlük ham petrol ihracatı sadece 4 milyon varil sınırında seyrediyor ve bu miktarın aslan payı zaten Avrupa ve Asya’daki mevcut sözleşmeli ortaklara gidiyor. Bu denklemde ABD'nin kendi iç tüketimini ve müttefiklerini mağdur etmeden Çin’in Orta Doğu’dan boşalan yüksek lojistik ihtiyacını fiziksel olarak nasıl karşılayacağı sorusu, projenin önündeki en somut lojistik engel olarak duruyor.

Çin rafinerilerinde WTI tipi kayaç petrolü çıkmazı

Lojistiğin ötesinde, rafinerilerin teknik altyapısı da iki ülke arasında ciddi bir uyuşmazlık barındırıyor. Çin’in Şanşi ve Şanghay bölgelerindeki büyük devlet rafinerileri, onlarca yıldır Orta Doğu ve Rusya’dan gelen ‘ağır ve ekşi’ (heavy-sour) ham petrol çeşitlerini işlemek üzere milyarlarca dolarlık yatırımlarla optimize edildi. Buna karşın ABD'nin ihraç ettiği West Texas Intermediate (WTI) tipi kayaç petrolü ‘hafif ve tatlı’ (light-sweet) API gravite sınıfında yer alıyor. Çin’in mevcut endüstriyel tesislerini tamamen bu petrol türüne uyumlu hale getirmek için milyarlarca dolarlık yeni bir altyapı dönüşüm maliyeti bulunuyor ve bu durum teknik sınırları beraberinde getiriyor.

En büyük ekonomik rakibe enerjide bağımlı olma riski

Jeopolitik düzlemde ise iki güç arasında gümrük tarifeleri ve teknoloji kısıtlamalarına dayalı ekonomik süreç devam ediyor. Donald Trump yönetimi, Çin menşeli ürünlere agresif gümrük tarifeleri uygularken ve yüksek teknoloji ambargolarını sıkılaştırırken Pekin’i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Ulusal güvenlik politikasında ‘öz yeterlilik’ ilkesini ön planda tutan Çin'in, en kritik ham maddesi olan enerjide en büyük ticari rakibine bağımlılık oranını artırması, ekonomi çevreleri tarafından risk yönetimi açısından değerlendiriliyor ve rasyonel bir ihtimal olarak görülmüyor.

Sınır komşusu Rusya ve güvenli kara hatları alternatifi

Son olarak Pekin’in elindeki alternatif karayolu ve boru hattı projeleri bu teklifin önündeki diğer seçenekleri oluşturuyor. Çin zaten uzun süredir Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakma stratejisi yürütüyor ve Rusya’dan gelen ESPO boru hattı ile Myanmar üzerinden Hint Okyanusu’na açılan liman projelerine milyarlarca dolar harcıyor. Sınır komşusu olan ve yaptırımlar nedeniyle halihazırda ucuz petrol satan Rusya ve Orta Asya ülkelerinden güvenli kara hatlarıyla tedariki artırma seçeneği masadayken, Çin'in yeniden ABD donanmasının kontrolündeki okyanusları aşmak zorunda olan deniz rotasını ne kadar büyüteceği netlik kazanmadı.

Kışlık enerji rezervleri ve ticari müzakerelerin yapısı

Sürecin son boyutunu ise Çin'in kışlık enerji arzı stratejisi oluşturuyor. Pekin yönetimi, özellikle kış aylarında ısınma ve endüstriyel üretim hatlarında yaşanabilecek olası bir kesintiye karşı stratejik rezervlerini dolu tutma politikası izliyor. Ancak iki ülke arasındaki gümrük vergisi yaptırımları nedeniyle Çin, Mayıs 2025'ten bu yana ABD'den petrol ithalatı gerçekleştirmedi. Bu durum, söz konusu teklifin yapısal bir enerji devriminden ziyade, ticaret savaşlarında Trump’ın en hassas olduğu ‘ticaret açığını kapatma’ vaadini yerine getirmek ve karşılığında teknoloji veya gümrük vergilerinde esneklik koparmak amacıyla masaya sürülen taktiksel bir dış ticaret kozu olduğu verisini öne çıkarıyor.