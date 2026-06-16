ABD'de benzin fiyatları 2 aydır ilk kez 4 doların altına geriledi

ABD-İran mutabakat muhtırasının ardından ham petrol fiyatlarının varile göre 4 dolardan fazla düşmesiyle birlikte ABD'de ortalama perakende benzin fiyatları, nisan ortasından bu yana ilk kez galonu 4 doların altına indi.

GasBuddy verilerine göre ulusal ortalama perakende benzin fiyatı pazar günü gallon başına 3,997 dolara geriledi. Bununla birlikte fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala 90,8 sent daha yüksek seyrediyor. Motorcu kuruluşu Amerikan Otomobil Derneği'nin (AAA) verilerine göre ise ulusal ortalama galon fiyatı pazartesi günü 4,065 dolar olarak ölçüldü.

Benzin fiyatları, İran'ın küresel petrol akışlarının yaklaşık beşte birini karşılayan Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri büyük ölçüde engellemesiyle birlikte mart ayı sonunda 4 doların üzerine çıkmıştı. GasBuddy petrol analizi başkanı Patrick De Haan, pazartesi itibarıyla Amerikalıların savaşın başlangıcından bu yana benzine yaklaşık 46 milyar dolar daha fazla harcadığını açıkladı.

De Haan, "Asıl sınav artık Hürmüz Boğazı'na kayıyor. Boğazın açılması ve normal petrol akışlarının yeniden başlaması, bu rahatlama sürecinin kalıcı olduğunun en net göstergesi olacak. ABD ile İran olumlu yönde ilerlemeye devam ettiği sürece ulusal ortalama düşmeyi sürdürebilir" ifadelerini kullandı.