ABD'de benzin fiyatları 6 haftadır düşüyor
Orta Doğu’daki diplomatik iyimserlik ABD’de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatları son 6 haftadır düşerken, mayıs zirvesine göre yaşanan yüzde 15’lik geri çekilme enflasyon görünümünü destekledi.
ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların enerji piyasalarındaki baskıyı hafifletmesiyle ülkede benzin fiyatları art arda 6'ncı haftada geriledi. Fiyatlar, mayıs ayındaki zirve seviyesine kıyasla yüzde 15 düştü.
Fiyat takip hizmeti GasBuddy'nin verilerine göre benzinin ulusal ortalama fiyatı geçen hafta galon başına 14,1 sent azalarak pazartesi günü 3,85 dolara indi.
Fiyatlar eyaletlerin büyük bölümünde geriledi. Benzinin galon fiyatı son 1 haftada Colorado'da 25 sent, Arizona'da 22 sent ve Ohio'da 21 sent düştü.
StoneX Analisti Alex Hodes, fiyatlardaki düşüşün enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmasının beklendiğini söyledi.
Hodes, İran açıklarındaki Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının normale döneceği beklentisinin büyük bir varsayıma dayandığını belirtti. Önümüzdeki aylarda sürecin aksamasına yol açabilecek gelişmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.