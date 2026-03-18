ABD'de doğal gaz fiyatları yükseldi

İran devlet medyasının ülkenin kilit doğal gaz sahalarından birine saldırı düzenlendiğini duyurmasının ardından doğal gaz vadeli fiyatları yükselişe geçti. Haberlere göre hedef, Güney Pars doğal gaz sahasıydı. Asaluye'deki doğal gaz tesislerinin de vurulduğu bildiriliyor.

Bu gelişmeyle birlikte doğal gaz vadeli fiyatları yüzde 1 artışla milyon İngiliz ısı birimi (mmBtu) başına 3,06 dolara yükseldi. Fiyatlar, Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) ABD doğal gaz stoklarında artış teyit etmesi beklentisiyle bu sabah daha düşük seviyelerde işlem görüyordu.