ABD’de doğal gaz vadeli fiyatları yükseldi
ABD’de doğal gaz vadeli fiyatlarındaki yükselişte stokların azalacağı beklentisi etkili olurken, olası düşüşün arz fazlasını önemli ölçüde daraltabileceği öngörülüyor.
ABD’de doğal gaz vadeli fiyatları petrol hareketlerini zayıf şekilde takip ederek yükseldi.
ABD doğal gaz vadeli fiyatları bugün %0,5 artışla 2,968 $/mmBtu seviyesine çıktı.
Piyasanın odağı, açıklanacak EIA stok raporunda olurken, analistler, 2025-2026 kış sezonunun son haftalık net çekişi olabilecek 51 Bcf’lik bir stok azalması bekliyor. Bu düşüş, beş yıllık ortalamanın üzerindeki fazlayı 47 Bcf’den 17 Bcf’ye indirecek.