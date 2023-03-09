ABD'de güneş enerjisi tesisi kurulumları azaldı

Bazı Çin mallarına getirilen kısıtlamalar panllerin bulunabilirliğini sınırladığı için, ABD'deki yeni güneş enerjisi tesis kurulumları önceki yıla göre 2022'de yüzde 16 düştü.

Solar Enerji Endüstrileri Derneği ve araştırma firması Wood Mackenzie tarafından yayımlanan üç aylık raporda ise geniş bir piyasa iyileşmesi öngörüldü.

Wood Mackenzie'nin baş analisti ve raporun baş yazarı Michelle Davis, "2022 güneş enerjisi endüstrisi için zor bir yıl iken, bazı tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesini bekliyoruz. 2023'te sektöre dair büyüme beklentimiz ise yüzde 41 " dedi.