ABD'de ham petrol stokları beklenenden güçlü geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları, 12 Haziran ile sona eren haftada 8,33 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 4 milyon 515 bin varil gerilemesi yönündeydi. Bir önceki hafta 9 milyon 119 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stokları aynı dönemde 1 milyon 523 bin varil azaldı. Önceki haftaki düşüş 1 milyon 125 bin varil olmuştu.

Damıtılmış ürün stokları 461 bin varil gerileyerek 198 bin varillik düşüş beklentisini aştı. Bu kalemde bir önceki hafta 1 milyon 316 bin varillik artış görülmüştü.

Benzin stokları ise piyasa beklentilerinin tersine 2 milyan 479 milyon varil arttı. Beklenti 1,4 milyon varillik düşüş yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,19 milyon varil azalmıştı.

Kalorifer yakıtı stokları 125 bin varil azalırken önceki hafta 407 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

ABD'nin ham petrol ithalatı haftalık bazda 276 bin varil geriledi. Önceki haftada ithalatta 358 bin varillik düşüş yaşanmıştı. Petrol ürünleri ithalatı da 121 bin varil azaldı; bir önceki haftaki gerileme 51 bin varil düzeyindeydi.

Ham petrol üretimi haftalık 17 bin varil düşerken önceki dönemde günlük 262 bin varillik artış kaydedilmişti.