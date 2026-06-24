ABD'de ham petrol stoklarında düşüş yavaşladı

ABD'de ham petrol stokları, 19 Haziran'da sona eren haftada sadece 765 bin varil geriledi. Piyasa beklentisi stokların 4 milyon 995 bin varil azalması yönündeydi. Önceki hafta 8 milyon 330 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stokları 982 bin varil azaldı. Bir önceki hafta Cushing stoklarında 1 milyon 523 bin varillik düşüş gerçekleşmişti.

Benzin stokları, piyasanın 350 bin varillik azalış beklentisine karşılık 1 milyon 238 bin varil arttı. Benzin stokları önceki hafta da 2 milyon 479 bin varil yükselmişti.

Damıtılmış ürün stokları ise 1 milyon 447 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi 380 bin varillik düşüş yönündeydi. Önceki hafta stoklarda 461 bin varil azalış kaydedilmişti.

Kalorifer yakıtı stokları 405 bin varil yükseldi. Bir önceki hafta bu stoklarda 125 bin varillik düşüş yaşanmıştı.

ABD'nin ham petrol ithalatı haftalık bazda günlük 226 bin varil artarken, önceki hafta günlük 276 bin varil azalmıştı. Rafine petrol ürünü ithalatı günlük 152 bin varil geriledi. Önceki haftaki düşüş günlük 121 bin varil seviyesindeydi.

Rafinerilerin ham petrol işleme miktarı ise günlük 205 bin varil azaldı. Bir önceki hafta rafineri işleme hacmi günlük 17 bin varil gerilemişti.