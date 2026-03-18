ABD’de petrol stokları 21 ayın zirvesinde!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verilerine göre, geçen hafta ham petrol stokları 6 milyon 156 bin varil artarak piyasa beklentisi olan 383 bin varilin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Böylece toplam stoklar Haziran 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Cushing merkezli stoklar da 944 bin varil artış kaydederek Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Benzin stokları 5 milyon 436 bin varil azalırken, bu düşüş beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Damıtılmış stokları ise 2 milyon 527 bin varil geriledi.

Buna karşın rafinerilerde kullanım oranı yüzde 91,4’e yükselerek önceki haftaya göre artış gösterdi.

Ham petrol ithalatı haftalık bazda düşüş kaydederken, ürün ithalatında sınırlı değişim görüldü. Stratejik Petrol Rezervi’nde ise değişim olmadı.