ABD’de pompada kritik eşik: Benzin 4 dolara yaklaşıyor

Biden ve Obama yönetimlerinde enerji danışmanlığı yapan Amos Hotchstein, CNBC'ye verdiği röportajda ABD'de benzin fiyatlarının galon başına 3,50 dolara yaklaştığını ve hafta sonuna kadar 4 dolara ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Hotchstein, ABD ve İsrail'in 10 gün önce İran'a saldırmasının ardından piyasalarda "şimdiye kadar sürpriz bir gelişme yaşanmadığını" belirterek petrol fiyatlarındaki sıçramanın ve diğer piyasalara yansımalarının tamamen öngörülebilir nitelikte olduğunu vurguladı.

Hotchstein, dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının tarihin en büyük enerji kıtlığını yarattığını ifade etti. Şu ana kadar günlük yaklaşık 10 milyon varillik bir arz kesintisi yaşandığını belirten Hotchstein, boğazın kapalı kalmaya devam etmesi halinde taşınamayan petrol üretiminin durdurulmak zorunda kalacağını ve uçak yakıtı ile motorin gibi rafine ürünlerin sevkiyatının da yavaşlayacağını ekledi.

Hotchstein, ekonomik açıdan en ağır darbenin Avrupa ve Asya'da hissedileceğini öngördü.